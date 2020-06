Le Cloud stimulera le développement du marché africain de la construction des Data Centers

Partagez 39 Partages

Le marché de la construction des Data Centers dans la région Afrique et Moyen-Orient (MEA) enregistrerait une croissance de 5% d’ici à 2025, selon Report Link.

Une plus large pénétration d’internet, une plus grande consommation des réseaux sociaux en plus des expérimentations de villes intelligentes dans la région seraient à l’origine de cette augmentation sur la demande en Data Centers.

Report Link explique également le développement de ce marché par une hausse de la demande sur le Cloud et la démocratisation des technologies IoT. Ces technologies contribueraient d’une façon significative à stimuler le marché sur les cinq prochaines années.

Depuis quelques années, le marché de la construction attire davantage d’investisseurs notamment dans les pays du Golfe et de la péninsule arabique, selon la même source.

Sur le continent africain, l’Afrique du Sud demeure leader sur ce marché. Le Maroc a, lui, connu une hausse des investissements dans la construction de Data Centers en 2019.

Les principaux investisseurs sur ce marché en Afrique demeurent les opérateurs téléphoniques, selon Report Link.

NJ