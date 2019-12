Le Crowdfunding par tokenisation, une alternative de financement pour les startups

Partagez 3 Partages

Le Crowdfunding ou financement participatif est un moyen de mobiliser des capitaux pour s’engager dans un projet ou le soutenir. Il existe aujourd’hui différents modèles et plusieurs plateformes de Crowdfundig dans le monde. Et bien que relativement récente, cette pratique observe une croissance rapide.

Avec l’évolution de la technologie Blockchain, ce concept de collecte de fonds est entré dans une nouvelle ère. L’application de la Blockchain a, en effet, donner naissance à de nouveaux use cases.

Pour en parler, nous avons invité pour ce 113eépisode de DigiClub,powered by Topnet, Hichem Ben Fadhl, fondateur de Ajyel Capital qui a lancé, récemment, Startup Fund.tn, un mécanisme de financement participatif des startups basé sur la Tokenisation et la technologie Blockchain.

« Notre objectif est d’apporter de l’innovation et de proposer une alternative de financement aux startups », a indiqué Hichem Ben Fadhl notant que « Ajyel Capital travaille depuis déjà un an avec le Conseil du marché financier (CMF) afin d’obtenir les agréments nécessaires à la création de la société de gestion et du fonds d’investissement ».

Rappelant que ce concept innovant a remporté le prix de la meilleure startup africaine en technologie Blockchain lors de la deuxième édition de l’Africa Blockchain Summit organisée au Maroc en novembre 2019 par la banque centrale marocaine, Bank Al-Maghrib, et Paris EUROPLACE, Hichem Ben Fadhl a souligné que la participation à ce challenge avait suscité l’intérêt de la banque centrale du Maroc.

« En plus du chèque de que nous avons reçu, Bank Al-Maghrib a montré beaucoup d’intérêt pour nous aider à obtenir un contrat permettant l’implémentation de notre plateforme au Maroc », a-t-il affirmé.

Interrogé sur l’impact du Startup Act de par sa participation à l’élaboration de cette loi, Hichem Ben Fadhl s’est félicité de la réussite de cette initiative et de la dynamique qu’elle a créée. Il a, toutefois, noté que le secteur privé n’appuyait pas suffisamment l’écosystème des startups en Tunisie.

« J’appelle le secteur privé à préparer une nouvelle classe d’entrepreneurs et à miser sur les startups et les PME », a-t-il conclu.

L’interview au complet est disponible sur SoundCloud.

Nadya Jennene