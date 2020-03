Le CSI organise la 8e édition de son Hack Zone en ligne

Partagez 74 Partages

Organisé chaque année depuis 2013 à l’ENSI, Hack Zone est allé au-delà des frontières de I’ENSI pour devenir, au fil des années, un rendez-vous incontournable en matière de sécurité informatique.

La Communauté de Sécurité Informatique (CSI), organisatrice de l’évènement, a assuré, depuis sa création, des sessions continues et attractives, consacrées à la création d’une conscience qui place la sécurité au premier plan dans l’esprit des élèves ingénieurs.

En pleine période de crise, tous les organisateurs d’événements ont été fortement touchés et doivent s’adapter aux multiples contraintes extérieures. C’est pourquoi, Hack Zone revient cette année avec une 8e édition EN LIGNE.

Cet événement durera 24 heures et se déroulera le 11 et le 12 avril 2020. Les participants pourront profiter de plusieurs activités enrichissantes tout au long de la première journée : des vidéos conférences basées sur les nouvelles thématiques de la cyber-sécurité assurées par des experts, sous des outils en ligne, couvrant les aspects techniques, législatifs, organisationnels et structurels et des ateliers animés par des professionnels et des spécialistes tunisiens et étrangers pour encore développer des problèmes complexes de sécurité informatiques en profondeur et les mettre en pratique, la journée propose ainsi un programme diversifié avec une variété de défis et des challenges.

La fameuse compétition de notre événement, “Capture The Flag!”, aura lieu dans la soirée.

Face à des challenges de sécurité de haut niveau, les équipes participantes passeront la nuit à démystifier ces intrigues et chercher des solutions.

Un show musical en ligne est, également, prévu, parallèlement à la compétition.

L’annonce des gagnants aura lieu dans la matinée du 12 avril.

Lien de l’événement :https://www.facebook.com/events/2789494394689010/

