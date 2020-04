Le développement durable, pierre angulaire des MBA de la German Business School

Partagez 0 Partages

La question du développement durable est plus que jamais d’actualité. En ces temps de crise, le monde prend de plus en plus conscience de la nécessité d’engager une stratégie globale de développement durable et à différentes échelles. Objectif : concilier la progression de l’humanité et la préservation de la planète. Cette notion est très présente dans les formations et cursus universitaires proposés par le groupe Université Internationale de Tunis (UIT).

Imen Gannouni, Program manager MBA à la German Business School (GBS) – filiale de l’UIT –, nous en dit davantage, dans ce 111e épisode de Startup Story, sponsored by l’UIT et la German Business School (GBS).

Expliquant que les MBA de la GBA avait été créés en 2016, elle a annoncé que ce programme venait d’être ré-accrédité. Ce programme co-construit avec l’Université des Sciences et Gestion de Mannheim (HdWM) en Allemagne est, notons-le, accrédité en tant que diplôme de l’Etat allemand.

Selon notre invitée, ce programme offre trois MBA : Sustainable International Management, Sustainable Energy Management et Sales Management.

« Ce programme répond à différents besoins : la reconversion professionnelle, la mise à jours des compétences ou encore la volonté de monter dans l’échelle hiérarchique vers des postes de responsabilité », a indiqué Imen Gannouni.

Elle a également souligné que l’objectif de ces MBA est d’inculquer les outils nécessaires à la gestion d’entreprise tout en y intégrant la notion de développement durable.

« Avec la crise sanitaire Covid-19, on a compris que les entreprises doivent s’inscrire dans une gestion durable. Il est nécessaire, aujourd’hui, de trouver un équilibre entre trois piliers : people, profit, planet. En d’autres termes, une entreprise durable doit trouver une formuler pour générer des profits tout en respectant l’environnement, le bien-être de son capital humain et l’intérêt de ses fournisseurs et partenaires », a souligné Imen Gannouni.

« Aujourd’hui, personne n’est à l’abri. Personne ne peut prospérer à soi seul, et plus important, encore, le facteur humain reste la vraie richesse d’une entreprise. Ce que nous vivons en est la preuve », a-t-elle ajouté.

Revenue sur le déroulement des cursus dispensés dans le cadre de ce programme MBA, Imen Gannouni a indiqué que la dimension internationale est très présente avec une introduction « startup session » qui se tient chaque année dans un pays différent. L’idée étant de promouvoir le travail en équipe. Les étudiants sont également formés à la gestion des ressources humaines et aux méthodologies de recherche pour enfin soutenir une thèse à l’Université de Mannheim.

Dans cet épisode, Marwen Dhmayed a également interviewé deux anciens étudiants de la GBS : le directeur régional des Ressources humaines et Communication chez Draexlmaier Automotive, Sabri Brahem, et Dr. Modather Marzouk, consultant en Santé numérique. Ces derniers sont revenus sur les spécificités de la formation dispensée par la GBS et l’approche des entreprises auxquelles ils appartiennent face à la pandémie du Covid-19.

