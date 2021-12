Le DevFest organise sa 7e édition les 4 et 5 décembre

Partagez 13 Partages

DevFest se tient pour sa 7e édition les 4 et 5 décembre 2021 à l’Ecole supérieure des sciences et de la technologie de Hammam Sousse (ESSTHS).

Cet évènement réunit chaque année des milliers de développeurs et passionnés par la Tech en Tunisie pour faire des échanges aux tendances de technologies et au futur.

Devfest est le lieu unique pour partager et discuter de nombreux domaines tels que Web, Cloud, Mobile, les objets connectés et bien plus encore. Il s’adresse aux étudiants, aux professionnels et chaque passionné par la technologie.

Les participants auront la chance d’assister les conférences les les ateliers en se concentrant sur leur choix et compétences. Il y aura des sessions de team building, échanges techniques, des ateliers et des stands d’entreprises et inclura un hackathon en utilisant les technologies de Google.

D’après communiqué