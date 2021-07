Le digital au service de la crise sanitaire

Partagez 0 Partages

Si la crise sanitaire de la Covid-19 a provoqué un attentisme chez les investisseurs et un ralentissement économique, elle a été à l’origine d’une accélération du développement des startups de la santé numérique. En effet, le digital est devenu un impératif en temps de crise sanitaire, surtout avec une situation critique en Tunisie qui enregistre des milliers de cas par jour, et où les services de réanimations se trouvent débordé, par manque de lits disponibles et de personnels soignants. Les transformations digitales en réanimation avec les solutions Medilsys améliorent la capacité de prise en charge d’une unité de soins sans avoir à y rajouter des lits ou de renforcer son équipe médicale en place.

Medilsys, une entreprise d’édition de solutions cliniques d’anesthésie-réanimation et soins intensifs, s’est focalisée depuis sa création en 2015 sur le développement de solutions à même d’apporter un soutien d’intelligence clinique et opérationnel importants aux « blouses blanches », en première ligne. En l’occurrence, le choix visionnaire de l’Hôpital Militaire de Tunis qui a équipé sa réanimation des solutions innovantes Medilsys depuis janvier 2019 lui a permis d’être préparé et efficace dans la gestion des patients Covid-19 en réanimation.

En effet, l’ensemble des solutions proposées par l’entreprise Tunisienne, permet à l’équipe soignante de bénéficier d’une aide à la décision avancée, une documentation structurée et des outils d’analyse puissants tout au long du continuum des soins. Certains outils de diagnostic précoce des majeures complications de réanimations telles que les chocs septiques, les insuffisances rénales, thromboses veineuses et troubles métaboliques représentent une première à l’échelle mondiale.

Grâce à ses solutions innovantes à l’échelle mondiale, Medilsys permet d’améliorer la qualité des soins, d’optimiser la performance opérationnelle et accélérer la recherche clinique.

La Tunisie sur le podium avec les Etats-Unis et la Chine.

Medilsys est aujourd’hui partenaire de l’hôpital Militaire de Tunis où plus de 400 patients par an sont soignés avec les outils que l’entreprise Tunisienne a développés. Et, les résultats ne se sont pas fait attendre. En effet, les études réalisées ont permis de mesurer une réduction du risque de mortalité et une réduction de la durée de séjour moyenne des patients. Sans compter que l’utilisation de ces outils au sein du service de réanimation de l’hôpital militaire constitue une première dans le monde arabe, voire en Europe, plaçant la Tunisie sur le podium avec les Etats-Unis et la Chine faisant de la Tunisie un pays pionnier et exportateur mondial des technologies médicales de pointe en réanimation.

Medilsys est partenaire avec Vidal, le leadeur mondial de base de données pharmaceutiques mais aussi avec la chaire de recherche du Canada en analyse de données biomédicales dont le Professeur Neila Mezghani est titulaire.

« Chaque crise peut être transformée en une opportunité ! » Cela est d’autant plus vrai pour les structures de soins, même dans les moments difficiles. La crise sanitaire comme ses précédentes ouvre la voie, encourage et motive la transformation digitale et organisationnelle de la santé. Cela permettra, à son tour, de produire de nouvelles possibilités d’emploi et de réduire le chômage. Ainsi, on peut remarquer une mutation de l’esprit d’entreprise stagnant vers un esprit plus agile et dynamique, notamment pour les start-ups.

Communiqué