Le Fonds Canadien d’Initiatives Locales supporte l’action Sharek

Lʼinitiative Sharek, continue sa quête de contribution à l’égalité des chances avec la conclusion dʼun partenariat avec lʼassociation “La jeune inititative” et le Fonds canadien d’initiatives locales, un fonds qui finance des projets conçus et mis en œuvre par des organisations locales de la société civile.

Ensemble, Sharek et FCIL, nous travaillons, déjà, sur la collecte de dons en appareils électro-niques pour en faire bénéficier les étudiants.

Les équipes œuvrant dans Sharek ont lancé cette action après avoir détecté un pourcentage effrayant dʼétudiants qui nʼont aucun moyen pour se connecter à internet ni pour travailler les projets et devoirs les plus basiques : entre 10% et 20% dʼétudiants en Tunisie ne possèdent pas un appareil électronique du genre Smartphone, Tablette ou un ordinateur, sur une base de 230 milles étudiants dont 70 milles sont en projet de fin dʼétudes.

Le besoin est énorme et très prioritaire, vu la situation sanitaire causée par le Covid-19, plu-sieurs universités en Tunisie entament lʼannée universitaire avec des cours en ligne, lʼenseigne-ment à distance hybride est de plus en plus répandu sur tout le territoire ce qui rend la mobilisa-tion plus urgente.

Ce partenariat a pour but de supporter lʼinitiative et faire pousser à la roue tout le processus de Sharek pour répondre, au plus vite, au besoin de au moins 150 étudiants parmi plus que 800 demandeurs qui remplissent le formulaire sur le site chaque jour.

Communiqué