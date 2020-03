Le fournisseur de services Internet, BEE, fait migrer gratuitement ses abonnés de 4 à 8 Mbps

Partagez 104 Partages

Afin de contribuer aux efforts nationaux tendant à freiner la propagation du virus COVID-19 en Tunisie, le fournisseur de services Internet, BEE, a décidé de doubler gratuitement le débit ADSL pour ses abonnés souscrits au 4 Mbps.

Ces derniers bénéficieront d’un débit de 8 Mbps au même prix à partir de la semaine prochaine.

Cette décision vise à garantir une connectivité de qualité et un débit nominal qui permet de répondre aux exigences du télétravail et des téléservices ainsi qu’aux besoins urgents en connectivité des personnes en confinement.

BEE informe, également, ses clients qu’il a mis en place un plan de continuité afin de minimiser les disruptions liées à la pandémie du CODIV-19.

« Nos services technique et commercial resteront mobilisés pour répondre au mieux à vos besoins. Nous nous efforçons de garantir le même niveau de réactivité et de service qu’à l’accoutumée », assure le directeur général de BEE, Karim Laabidi.

Compte tenu de la propagation du Coronavirus, COVID-19, en Tunisie, BEE appelle, par ailleurs, les Tunisiens à limiter leurs déplacements et éviter les contacts non nécessaires, conformément aux recommandations du ministère tunisien de la Santé et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Communiqué