Le futur change de forme : Exprimez-vous avec le Samsung Galaxy Z Fold2

Samsung Electronics Co., Ltd vient de dévoiler la prochaine génération de son appareil pliable qui définit la catégorie, Samsung Galaxy Z Fold2. Doté de raffinements améliorés et d’innovations significatives, le Galaxy Z Fold2 offre de nouvelles expériences pliables pour ceux qui aiment être à la pointe de la technologie. Avec un écran de couverture plus grand et un écran principal massif, le Galaxy Z Fold2 combine un design solide et un savoir-faire expert avec de nouvelles fonctionnalités intuitives pour une expérience mobile unique qui offre la polyvalence que la vie quotidienne exige.

« Notre voyage vers la prochaine génération d’appareils mobiles est plein d’originalité et d’innovation », a déclaré le Dr TM Roh, président et responsable des communications mobiles chez Samsung Electronics. « Avec le lancement du Samsung Galaxy Z Fold2, nous avons écouté attentivement les commentaires des utilisateurs pour nous assurer que nous apportions des améliorations significatives au matériel, tout en développant de nouvelles innovations pour améliorer l’expérience utilisateur. Renforcés par nos partenariats de pointe avec Google et Microsoft, nous remodelons et redéfinissons les possibilités de l’expérience des appareils mobiles.”

Nouveau design raffiné

Le Galaxy Z Fold2 associe un design audacieux à une ingénierie avancée pour que vous puissiez l’utiliser en toute confiance au quotidien.

– Expériences de contenu complètes et immersives – Un écran de couverture Infinity-O de 6,2 pouces offre une convivialité maximale afin que vous puissiez consulter vos e-mails, rechercher des itinéraires ou même regarder votre contenu préféré sans avoir à déplier votre appareil à chaque fois. Une fois déplié, l’énorme écran principal de 7,6 pouces, avec des cadres réduits et une caméra frontale sans encoche, vous plonge avec un taux de rafraîchissement adaptable de 120 Hz pour un défilement et un jeu fluide. Pour compléter l’expérience, le Galaxy Z Fold2 est livré avec le meilleur son dynamique disponible sur un appareil Galaxy à ce jour, avec un effet stéréo amélioré et un son plus clair fourni par deux haut-parleurs haute dynamique.

– Conception solide et savoir-faire expert – Le Galaxy Z Fold2 a été repensé avec un design élégant et unifié qui offre une sensation lisse et haut de gamme. Samsung Ultra Thin Glass est maintenant sur l’écran principal, offrant une sensation plus premium et raffinée pour l’écran. Sa conception est ancrée par la charnière Hideaway, qui s’intègre parfaitement dans le corps de l’appareil avec le mécanisme CAM et permet des capacités autonomes qui alimentent toutes les nouvelles expériences en mode Flex. Le Galaxy Z Fold2 utilise également la technologie de balayage, introduite pour la première fois sur le Galaxy Z Flip, dans l’espace entre le corps et le boîtier de la charnière pour repousser la poussière et les particules indésirables. Comme le Galaxy Z Fold2 présente un design raffiné de troisième génération, l’espace pour la structure de la balayeuse est encore plus petit que sur le Galaxy Z Flip. Pour ce faire, Samsung a développé une nouvelle technologie de balayage innovante pour atteindre le même niveau de protection dans un espace plus petit. La charnière dissimulée Galaxy Z Fold2 est dotée d’une technologie de coupe mince révolutionnaire, d’une composition de fibres modifiée et d’une densité de fibre ajustée.

– Personnalisable pour correspondre à votre style – Pour ceux qui cherchent à se démarquer encore plus, Samsung propose un outil en ligne pour personnaliser votre Galaxy Z Fold2 avec quatre couleurs distinctes de charnière Hideaway: Argent métallique, Or métallique, Rouge métallique et Bleu métallique. Vous pouvez maintenant créer le Galaxy Z Fold2 qui complète parfaitement votre style unique, ajoutant une touche personnalisée à un design haut de gamme.

Capturez et visualisez exactement comme vous le souhaitez

Le facteur de forme pliable innovant et son design sophistiqué passent au niveau supérieur avec des expériences mobiles uniques sur le Galaxy Z Fold2. Le Galaxy Z Fold2 associe le mode Flex à la continuité des applications pour offrir une convivialité étendue, traversant la frontière entre la couverture et l’écran principal. Cette flexibilité vous permet de créer ou d’afficher du contenu qui est organisé selon vos préférences exactes, du plié au déplié.

– Un appareil aussi flexible et productif que vous – Avec le mode Flex, il est désormais plus facile que jamais de capturer du contenu et de le consulter en temps réel. Avec le mode Capture View, vous n’aurez plus à quitter l’application Appareil photo. Affichez clairement la photo ou la vidéo que vous venez de prendre ou examinez jusqu’à cinq de vos captures les plus récentes dans la moitié inférieure de l’écran principal, et l’aperçu de votre prochaine photo sera dans la moitié supérieure. Ou augmentez votre créativité avec le cadrage automatique. Que vous vous lanciez dans la dernière danse sociale ou que vous montriez vos compétences culinaires, le Galaxy Z Fold2 peut enregistrer des vidéos mains libres et garder le sujet au point même lorsqu’il bouge.

– Fonctionnalités pour soutenir votre créativité – Repensez la capture de contenu en intégrant à la fois la perspective du photographe et du sujet dans la prise de vue. En utilisant simultanément l’écran principal et l’écran de couverture avec le double aperçu, les deux parties peuvent voir ce qui est capturé. De plus, grâce à la flexibilité du Galaxy Z Fold2, prenez un selfie de haute qualité avec les caméras arrière avec l’écran de couverture faisant office de viseur.

– Caractéristiques de la caméra phare – La caméra du Galaxy Z Fold2 offre également une qualité et un contrôle de la caméra de niveau phare. Avec les modes Pro Video, Single Take, et Bright Night, le Galaxy Z Fold2 vous aide à capturer l’instant avec une qualité époustouflante.

Maximisez chaque instant

Le Galaxy Z Fold2 aligne la productivité mobile de nouvelle génération avec des capacités multitâches avancées grâce à de nouvelles façons intuitives d’interagir. Tirez le meilleur parti de votre journée en adaptant l’écran principal de la taille d’une tablette du Galaxy Z Fold2 à votre style de travail.

– Multitâche transparent – Utilisez la fenêtre multi-active avancée pour contrôler la disposition de votre écran avec plus de facilité et de flexibilité. Bénéficiez d’une plus grande productivité maintenant que vous pouvez ouvrir plusieurs fichiers à partir de la même application en même temps et les afficher côte à côte. Avec un plateau multifenêtres amélioré, vous pouvez ouvrir plusieurs applications à la fois avec l’intégration d’App Pair et du panneau de bord pour profiter d’une plus grande commodité. Avec le glisser-déposer, vous pouvez simplement faire glisser du texte, des images et des documents d’une application à une autre pour un transfert instantané. Ou capturez rapidement l’écran dans une application et transférez l’image capturée dans une autre de manière transparente avec Split Screen Capture.

– Interactions d’applications optimisées pour prendre en charge votre flux – Choisissez l’interface utilisateur la plus optimisée sur l’écran principal en fonction de vos besoins. Basculez rapidement et facilement entre une disposition grand écran ou une disposition de téléphone traditionnelle dans les paramètres.

– Affichage optimisé des applications – Maximisez chaque instant de votre vie quotidienne et améliorez l’expérience de visionnage de vos applications préférées, notamment Gmail, YouTube et Spotify. Utilisez l’écran principal avec les applications Office dans Microsoft 365 pour imiter l’expérience de la tablette. Par exemple, utilisez Microsoft Outlook à son vrai potentiel en affichant votre boîte de réception sur le côté gauche avec les conversations en cours en même temps. Rédigez des documents Word, des feuilles de calcul Excel ou des présentations PowerPoint avec des dispositions de barre d’outils de type PC

Leadership Galaxy renforcé par des partenariats stratégiques

Samsung a une approche ouverte et collaborative des partenariats. Grâce à un partenariat de longue date avec Google, Samsung a établi un écosystème ouvert pour les appareils pliables. Avec ce partenariat, Samsung a encouragé l’innovation UX pliable pour atteindre l’objectif de créer le facteur de forme ultime. En outre, un partenariat de confiance avec Microsoft, combiné au matériel avancé du Galaxy Z Fold2 et à l’expérience grand écran, permet aux utilisateurs de maximiser leur productivité dans les environnements mobiles.

S’appuyant sur son héritage de longue date de leadership Galaxy, Samsung repousse une fois de plus les limites de l’innovation et de l’ingénierie mobiles. Avec le Galaxy Z Fold2, les utilisateurs peuvent accéder à des vitesses ultra-rapides grâce à sa compatibilité totale avec la bande 5G, tandis que la batterie toute la journée de 4500 mAh et la charge ultra rapide vous permettent d’en faire plus sans vous soucier de l’autonomie de votre batterie. Le Galaxy Z Fold2 offre également une connexion sans fil Samsung DeX pour une productivité de travail sans encombrement, tandis que la technologie UWB (Ultra Wide Band) est intégrée à l’appareil, ce qui permet de partager rapidement et facilement des fichiers, des photos ou des vidéos avec le partage à proximité.

La technologie innovante rencontre un design raffiné: le Galaxy Z Fold2 Thom Browne Edition

Samsung et Thom Browne poursuivent leur collaboration pour offrir une vision unique d’une technologie innovante et d’un design raffiné avec le Galaxy Z Fold2 Thom Browne Edition. Après le succès du Galaxy Z Flip Thom Browne Edition, la deuxième version explore davantage son éthique commune pour fournir un niveau plus profond d’intégration matérielle et logicielle. La rayure géométrique grise et multicolore emblématique est complétée par un motif gros-grain, créant une texture visuelle de tissu sur le design unique du Galaxy Z Fold2. Les ajouts logiciels, y compris un nouvel écran de verrouillage et un filtre photo exclusif, numérisent le monde Thom Browne et apportent un sentiment de luxe dans chaque interaction.

Chaque ensemble Thom Browne Edition comprend le Galaxy Z Fold2, la Galaxy Watch3, le Galaxy Buds Live et une gamme d’accessoires entièrement personnalisés, tous présentant des éléments du design emblématique de Thom Browne.

Service Galaxy Z Premier

Les utilisateurs du Galaxy Z Fold2 peuvent accéder au service Galaxy Z Premier: avec un service d’assistance par une équipe dédiée d’experts produits, il sera désormais plus facile que jamais de prendre des rendez-vous, de se connecter en tête-à-tête avec des experts et de découvrir comment déverrouiller l’expérience unique offerte par le Galaxy Z Fold2. Les propriétaires de Galaxy Z Fold2 peuvent également s’inscrire à Samsung Care +, qui offre une protection unique de l’appareil contre les dommages accidentels dans l’année suivant la date d’achat. Les détenteurs du Galaxy Z Fold2 bénéficieront également des meilleures expériences mobiles possibles en prenant en charge trois générations de mises à niveau du système d’exploitation Android (OS).

Disponibilité

Le Galaxy Z Fold2 sera disponible en Mystic Black et Mystic Bronze, sur environ 40 marchés, avec des précommandes à partir du 1er septembre 2020 à partir de certains marchés, notamment les États-Unis et l’Europe. Des options personnalisées seront disponibles pour les utilisateurs sur Samsung.com dans certains marchés avec quatre couleurs distinctes pour la charnière: argent métallique, or métallique, rouge métallique et bleu métallique.

Le Galaxy Z Fold2 Thom Browne Edition sera disponible en précommande à partir du 1er septembre 2020 sur certains marchés avec une disponibilité générale le 25 septembre.

Communiqué