Le Grand Maghreb inaugure son premier espace d’échange sur l’IoT industriel

Ozone Connect, le spécialiste de l’internet des objets industriel sur le Grand Maghreb, a lancé un espace d’échange iotindustriel.com offrant ainsi un accès simple et rapide à une documentation riche et variée portant sur son domaine d’expertise.

Dans le souci constant de faciliter l’accès à l’information essentielle, Ozone Connect, instaure ce nouvel espace qui abrite à la fois conseils clés et recommandations utiles.

Cet espace, une première au Grand Maghreb, permet en quelques clics de découvrir et de discuter les solutions et technologies de pointe.

Catégories variées

L’espace d’échange est enrichi par une catégorisation de la thématique vaste qu’est l’internet industriel des objets, permettant ainsi une recherche plus pertinente et plus concise de l’information.

Les internautes pourront se documenter et interagir à propos les catégories portant sur :

Actualité pour recenser à la fois les événements marquants se produisant dans notre secteur de spécialisation et ceux qui découlent du parcours de la société.

Tendances & bonnes pratiques pour retrouver toutes les tendances, astuces, guides que l’utilisateur peut en faire appel avant ou pendant la réalisation de ses projets.

Technologies & Solutions IIoT pour mettre l’accent sur les différentes technologies et solutions IIoT représentées par Ozone Connect. Ici, les utilisateurs retrouveront les technologies et solutions les plus sollicitées dans le domaine de l’IIoT, telles que la technologie Ethernet, fibre optique, Lora, Wifi, Modbus…

Applications visant les secteurs d’activité d’Ozone Connect, à savoir l’industrie 4.0, Smart Grid, Smart Transport et Smart City.

Avis produit afin de vous présenter les produits qui peuvent servir vos applications industrielles à travers une description détaillée, présentation des avantages et des points de divergence avec d’autres produits.

