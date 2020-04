Le groupe IMH lance sa suite logicielle de gestion d’entreprise Pawa ERP

Partagez 7 Partages

Le groupe technologique IMH a annoncé, mercredi, le lancement officiel de sa suite logicielle baptisée PAWA (Power – Force), fruit de plusieurs années de recherche et de développement.

PAWA ERP est une solution intégrée qui combine la visibilité parfaite sur l’ensemble de l’entreprise et le contrôle total sur tous les aspects de ses opérations quel que soit son activité et sa taille. Avec une offre dédiée pour les TPE et PMEpermettant d’avoir un système unique, complet et modulaire répondant parfaitement à leur besoin et assurant une transformation digitale rapide ainsi que des coûts très compressés, c’est là que réside l’ingéniosité de l’offre. En effet le modèle économique de l’offre prend en considération l’importance des TPE et PME dans notre schéma économique. En Tunisie, on compte plus que 800.000 entreprises privées, dont 87,3% sont unipersonnelles, 10% emploient entre 1 et 5 salariés, 2,5% emploient entre 6 et 200 salariés, et seulement 0,2% emploient plus que 200 salariés.

PAWA ERP se compose de plusieurs modules (CRM, GED, RH, Ticketing, Gestion de stock, Gestion des projets, Finance et Compta, Gestion de flotte… etc.) permettant de gérer toutes les activités et les départements à l’aide d’un seul outil et une seule base. Libre à toute entreprise de choisir une ou plusieurs de ces fonctionnalités selon ses besoins.

IMH compte déjà des références de différents secteurs qui utilisent PAWA ERP à savoir l’énergie, le Medical, le Télécom, l’IT.

Fondé en 2013, avec un siège social à Toulouse et une plateforme de +50 collaborateurs en Tunisie et une filiale au Canada, le groupe IMH est une entreprise de services numériques (ESN) et de développement et intégration des solutions WEB et Mobile. Le groupe est aussi spécialisé dans les services A/MOA, support, cybersécurité et dispose de références internationales telles que AIRBUS, NAVBLUE, IBM, INFOTEL, APSYS.

