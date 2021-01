Le groupe Ooredoo et Ericsson signent un accord-cadre en prévision du déploiement de la 5G

Partagez 1 Partages

Le groupe Ooredoo a annoncé, lundi, la signature d’un accord-cadre global avec l’équipementier Ericsson et ce pour l’acquisition des solutions radio 5G et les services d’intégration connexes en prévision du déploiement de la 5G au Qatar et des filiales du groupe en Tunisie, Algérie, Iraq, Indonésie, Palestine, au Myanmar, Sultanat d’Oman, Koweït et aux îles Maldives.

Selon un communiqué du groupe Ooredoo, cet accord quinquennal inclut l’acquisition des solutions Ericsson Cloud Core et Cloud Communication, entre autres, afin de permettre à l’opérateur de moderniser ses équipements réseaux existants et par conséquent réduire les délais de commercialisation des nouveaux services liés à la 5G et améliorer les performances de ses réseaux.

Il convient de rappeler que Oordoo Tunisie a réalisé le premier test de réseau 5G à la mi-décembre 2020 en partenariat avec Nokia.

