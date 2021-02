Le groupe Ooredoo et le ministère des Finances discutent des opportunités d’investissement en Tunisie

Partagez 0 Partages

Le ministre des Finances, Ali Kooli, a reçu, mardi, le président du Conseil d’administration du groupe Ooredoo, cheikh Faisal Bin Thani Al Thani, la délégation l’accompagnant ainsi que l’ambassadeur du Qatar en Tunisie, Saad Ben Nasser Al Hamidi.

Lors de cette rencontre le ministre des Finances et la délégation qatarie ont discuté des moyens de consolider et de diversifier les investissements du groupe de télécommunications en Tunisie, lit-on dans un communiqué publié par le ministère de l’Investissement et de la Coopération internationale.

A l’occasion, Ali Kooli a exprimé sa satisfaction du développement des activités du groupe qatari en Tunisie l’appelant à investir davantage de par les opportunités que présente les secteurs des nouvelles technologies et des télécommunications.

Cheikh Faisal Bin Thani Al Thani a, lui, assuré que le groupe s’engageait à promouvoir ses investissements en Tunisie dans les domaines précités, notamment, suivant une approche qui sert l’intérêt commun des deux parties.

NJ