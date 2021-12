Le groupe Ooredoo et Nokia signent deux nouveaux accords

Partagez 0 Partages

Le groupe de télécommunications qatari, Ooredoo, et l’équipementier finlandais, Nokia, ont signé, la semaine dernière, deux accords dans le cadre d’un partenariat stratégique sur la transformation digitale du groupe.

Ces accords visent à explorer de nouveaux domaines de collaboration entre les deux partenaires, renforcer l’engagement commercial du groupe Ooredoo et améliorer l’expérience client de ses abonnés avec, notamment, un accès aux dernières technologies, produits numériques innovants et services de connectivité et de sécurité fiables.

Ces accords d’une durée de trois ans concernent les antennes du groupe au Qatar, Koweit, à Oman, en Tunisie, aux Maldives et en Irak.

Le directeur général du groupe Ooredoo, Aziz Aluthman Fakhroo, a, à l’occasion, déclaré : « (…) Nous avons lancé le premier réseau commercial 5G au monde en 2018 et ce partenariat avec Nokia nous permettra de garder une longueur d’avance. Les routeurs FastMile 5G de Nokia nous permettront d’élargir la portée de notre réseau 5G sans fil jusque dans l’environnement domestique pour ainsi activer (les services inhérents) à la maison intelligente et l’IoT (…) ».

D’après communiqué