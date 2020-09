Le Huawei Nova 7 5G, le smartphone ultime pour cette année

Partagez 0 Partages

La série nova phare de Huawei est connue pour ses configurations d’appareil photo innovantes et puissantes, chaque appareil offrant à son public jeune tous les outils dont il a besoin pour une expérience photographique haut de gamme. Le nouveau produit phare 5G Trendy HUAWEI nova 7 5G suit cette tendance et intègre un puissant appareil photo Quad AI Hi-Res 64MP pour tous vos besoins en photographie. Bien que prendre des photos époustouflantes soit aussi simple que d’ouvrir l’application appareil photo et d’appuyer sur l’obturateur, il existe quelques conseils et astuces qui peuvent vous aider à en tirer le meilleur parti.

Familiarisez-vous d’abord avec votre système de caméra

Vous ne pouvez pas vraiment tirer le meilleur parti de la configuration de votre caméra sans savoir avec quoi vous devez travailler. Pour rester simple, la caméra Quad AI haute résolution 64MP de HUAWEI nova 7 5G se compose de quatre caméras, à savoir, une caméra principale de 64MP, une caméra ultra-large 8MP, une caméra téléobjectif 8MP et une caméra macro 2MP, qui fonctionnent tous ensemble pour vous assurer que vos photos sont meilleures que jamais. Que ce soit en basse lumière, en zoom avant ou même en photographie grand angle, tout cela est possible en un seul clic.

Ne vous inquiétez pas de l’éclairage

Trop ou pas assez de lumière? Ne vous inquiétez pas, l’appareil photo principal 64MP du HUAWEI nova 7 5G est livré avec une grande ouverture et un capteur d’image qui permet plus de lumière et permet même de prendre des photos en haute résolution. En plus de cela, le Super Night Mode 3.0 aide également à la photographie en basse lumière. Une fois que vous avez appuyé sur l’obturateur, le HUAWEI nova 7 5G prend automatiquement plusieurs images, éclaircit les images sur une période d’exposition plus longue et fusionne intelligemment plusieurs images en une seule photo. Cela optimise chaque cadre d’image, réduit la surexposition et accentue les détails des zones plus sombres. Grâce aux puissantes capacités d’IA, toutes vos photos seront affinées et perfectionnées, vous garantissant une prise de vue parfaite.

Vidéos 4K amusantes et cool

Lorsque vous filmez des vidéos, elles doivent être de la meilleure qualité et avec la configuration de la caméra du HUAWEI nova 7 5G, vous pouvez filmer en 4K époustouflant. Tout ce que vous avez à faire est de passer en mode vidéo, d’appuyer sur l’icône d’engrenage pour accéder aux paramètres et de modifier les paramètres de résolution pour passer à l’enregistrement vidéo 4K. Vous pouvez également filmer des vidéos time-lapse en 4K. En plus des vidéos 4K, le HUAWEI nova 7 5G prend également en charge le mode vidéo DUAL-VIEW, avec lequel vous pouvez utiliser deux caméras différentes en même temps pour capturer des vidéos des deux côtés.

Pincez pour faire un zoom avant ou arrière, plus près ou plus loin que jamais

La meilleure partie de la configuration de la caméra du HUAWEI nova 7 5G est de savoir comment elle vous permet de filmer dans toutes sortes de scénarios. Essayez de prendre une photo de quelque chose de très loin? Une simple pincée pour zoomer et le téléobjectif 8MP vous permettra de vous rapprocher plus que jamais grâce à ses fonctionnalités de zoom prenant en charge le zoom optique 3x, le zoom hybride 5x et le zoom numérique jusqu’à 20x. Vous n’avez pas non plus besoin d’installer de trépied car la stabilisation d’image AI (AIS) garantit que votre photo est stable et sans flou. Vous pouvez également effectuer un zoom arrière complet pour un champ de vision large de 120 degrés, grâce à l’objectif Ultra-Wide 8MP. D’un autre côté, si vous voulez obtenir une photo macro en gros plan, tout ce que vous avez à faire est de glisser vers la section Plus et d’activer le mode Super Macro et l’objectif Macro 2MP vous donnera un résultat rapproché parfait.

Vous aimez les selfies? Prenez quelques-uns des meilleurs même en basse lumière

Le HUAWEI nova 7 5G possède une superbe caméra frontale, parfaite pour prendre de magnifiques selfies! Bénéficiant d’une caméra selfie AI haute résolution 32MP avec prise en charge des vidéos Super Night Selfie 3.0 et 4K, vous pouvez non seulement prendre de superbes selfies dans des conditions de faible éclairage, mais également filmer des vidéos en 4K, parfait pour vos épisodes de vlog quotidiens! Allumez simplement la caméra et passez à la caméra frontale et vous êtes prêt à partir!

En plus de cela, l’IA embarquée fonctionnera non seulement sur l’embellissement, mais si vous portez vos lunettes, par exemple, elle supprimera également tous les reflets, donnant à votre selfie un aspect professionnel.

Obtenez certaines des bonnes applications

Que ce soit pour les réseaux sociaux ou même pour éditer vos photos en déplacement, vous avez besoin du bon ensemble d’applications. Le HUAWEI nova 7 5G peut vous aider ici. Ouvrez simplement la HUAWEI AppGallery préinstallée et recherchez l’application de votre choix. Vous pouvez également accéder à la section des catégories et ouvrir Photo et vidéo pour rendre votre recherche encore plus facile. Petal Search est un complément à HUAWEI AppGallery, un nouvel outil de recherche qui agit comme une passerelle ouverte vers plus d’un million d’applications pouvant être téléchargées en toute sécurité à partir de sources sécurisées, le tout dans le confort d’un widget de l’écran d’accueil.

