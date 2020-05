Le Huawei P40 élu meilleur smartphone photo de 2020 par la TIPA

Partagez 15 Partages

La Technical Image Press Association (TIPA) a annoncé, le 14 avril, les lauréats des TIPA World Awards 2020. A cette occasion, le Huawei 40 a été élu le meilleur smartphone photo pour l’année 2020.

Ces dernières années, la photographie mobile a connu de nombreuses percées devenant, ainsi, sur un même pied que les autres équipements de photographie professionnelle, dominée par des marques d’appareils photo établies comme Canon, Sony et Nikon.

Huawei s’est d’ailleurs construit un nom dans le domaine de la photographie mobile après avoir inauguré une nouvelle ère de téléphones appareils photo avec le mode nuit, la technologie SuperZoom, la prise de photos basée sur l’Intelligence artificielle (AI) et d’autres innovations.

La série Huawei P40 récemment dévoilée poursuit cette tradition d’excellence, offrant aux consommateurs une expérience de photographie Ultra Vision toute la journée.

La série Huawei P40 est équipée du plus grand capteur conçu par Huawei jusqu’à ce jour, un capteur CMOS 1 / 1,28 pouces avec une taille de pixels groupés mesurant 2,44 μm. Les pixels surdimensionnés aident à capturer plus de lumière et permettent aux utilisateurs de prendre des photos avec des détails plus fins, quelle que soit l’heure.

Sur le Huawei P40 Pro +, le SuperZoom Array doté d’une conception de périscope améliorée prend en charge un incroyable zoom numérique 100x maximum qui permet aux utilisateurs de prendre des photos à couper le souffle à une distance lointaine.

D’après communiqué