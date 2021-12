Le marketing de l’innovation tunisienne à Dubaï Expo 2020

Partagez 84 Partages

Le marketing de l’innovation tunisienne. Tel est le but ultime des « Digital Tunisia Days », comme l’a rappelé le ministre des Technologies de la communication, Nizar Ben Néji, lors de son allocution d’ouverture au pavillon tunisien de l’Expo 2020 à Dubaï.

Car, rappelons-le, une exposition universelle est une occasion majeure pour promouvoir le « Brand pays » et la destination de voyage ou d’investissement. Les pays redoublent d’efforts pour dresser une image fidèle et attrayante de leurs cultures locales, mais aussi pour se positionner dans l’offre mondiale. La Tunisie joue notamment durant ces « Digital Tunisia Days » la carte de l’innovation et de l’effervescence entrepreneuriale.

Et de l’émulation, il y en a eu durant cette compétition ou plutôt ce challenge, qui renvoie davantage au dépassement de soi qu’à la concurrence féroce. S’y sont affrontés les élites de l’écosystème de l’innovation en Tunisie devant un parterre d’invités de marque ; le directeur général de l’autorité de régulation des télécommunications et du gouvernement numérique des Émirats Arabes Unis, Majed Sultan El Mesmar, notamment.

Il s’agissait d’élire le meilleur pitch dans quatre catégories différentes, les étudiants, les startups, les PME et les incubateurs. Cet exercice a été bénéfique à deux niveaux : d’abord en permettant aux talents tunisiens de vivre l’expérience de l’immersion internationale et de sortir de leur zone de confort habituelle en s’exprimant par exemple dans la langue de Shakespeare – une épreuve non négligeable pour les mortels francophones que nous sommes – mais en contribuant aussi à renforcer l’image d’un pays qui mise sur le digital, la technologie et l’initiative entrepreneuriale.

Inutile de préciser que le palmarès voté par le public présent au pavillon était – même si purement honorifique – une référence de plus pour :

Sabrine Ibrahim dans la catégorie Startup avec « Class Quiz »

(Et rappelons-le candidate remarquable dans la saison en cours d’El Pitch)

Nour Karoui dans la catégorie Ecoles avec « Webipie”

Be Wireless en tant que meilleure PME innovante

Novation City en tant que meilleur incubateur.

L’événement a aussi été l’occasion de la signature d’un accord entre le fournisseur de services internet Topnet et « Tunisian Startups » – en la personne de Rym Akremi et Amel Saïdane, respectivement, directrice générale du FAI et présidente de l’association – pour accorder la gratuité des services cloud et solutions pro de Topnet à une vingtaine de startups et ce durant toute une année.

Le thème choisi par Expo Dubaï 2020 est « connecter les esprits, créer l’avenir » et les « Digital Tunisia Days » en était la parfaite expression au pavillon tunisien. Vivement la prochaine édition !

Tarek Mrad