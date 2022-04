Le ministère des Technologies de la communication lance la plateforme E-Iblagh

Partagez 7 Partages

Le ministère des Technologies de la communication a donné, mercredi dernier, le coup d’envoi de sa nouvelle plateforme E-Iblagh.tn.

Cette plateforme a été lancée dans le cadre de la stratégie du département visant à la diversification des canaux et des mécanismes de communication entre les citoyens et les structures officielles.

Le ministre des Technologies de la communication, Nizar Ben Néji, a affirmé, dans ce sens, que la plateforme avait pour objectif de renforcer l’engagement des citoyens pour l’amélioration de la qualité des services au sein de son environnement virtuel et électronique.

Selon un communiqué du département, cette plateforme permettra, en effet, aux citoyens de signaler les problématiques techniques ou matérielles auxquelles ils font face et ainsi permettre aux autorités de les résoudre dans les plus brefs délais.

E-Iblagh sera, pour commencer, ouverte aux signalements des problèmes de réseaux, de connectivité et de cybersécurité, entre autres.

Elle permettra, par ailleurs, de consolider l’interactivité entre les citoyens et l’administration tunisienne et soutenir ainsi les efforts de réformes et d’amélioration de la qualité des services disponibles, selon le ministre des Technologies de la communication.

NJ