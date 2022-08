Le ministère des Technologies de la communication lance le Mobile ID  

Partagez 6 Partages

Le Mobile ID est opérationnel. Le ministère des Technologies de la communication a donné le coup d’envoi officiel du Mobile ID, mercredi 3 août 2022, lors d’une conférence de presse organisée à la Kasbah.

Ce service d’identité numérique, premier en son genre en Tunisie, permettra aux citoyens tunisiens d’accéder à un ensemble de services administratifs numériques. Le premier sera l’extrait de naissance en ligne.

Encore en phase de test, le Mobile ID appelé aussi E-Haouia servirait également pour signer électroniquement des documents officiels et s’assurer de l’authenticité des documents délivrés grâce au QR code qu’ils comportent. Ce qui permettra, une fois le service largement déployé, de se débarrasser de la signature légalisée et de la copie conforme.

A l’occasion de ce lancement officiel, le ministre des Technologies de la communication, Nizar Ben Néji, a procédé à une démonstration en présence des représentants des médias tunisiens et des membres du gouvernement de Najla Bouden.

Ce projet implique plusieurs acteurs. Les opérateurs de téléphonie mobile se chargent d’inclure le Mobile ID dans leurs catalogues de services et sont tenus d’authentifier l’identité de tout demandeur de Mobile ID et ce en vérifiant la conformité des données déposées sur la plateforme dédiée et celles mentionnées sur la carte d’identité de l’abonné. Le service consiste, en effet, à linker le numéro de téléphone de l’utilisateur à sa carte d’identité nationale. Le centre national d’informatique doit, lui, développer la plateforme électronique pour l’hébergement de ce service et de coopérer avec les opérateurs et l’ANCE pour afin de numériser l’ensemble du parcours et délivrer un identifiant unique. L’ANCE assure, elle, le certificat d’authentification électronique aux citoyens demandeurs du Mobile ID.

