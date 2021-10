Le ministère des TIC publie la liste des missions assignées au prochain PDG de Tunisie Telecom

Partagez 8 Partages

Le ministère des Technologies de la communication a publié, mardi, la liste des missions dont devra s’acquitter le nouveau président directeur général de l’opérateur national, Tunisie Telecom, une fois nommé à la tête de l’entreprise.

Selon un document dont une copie est parvenue à THD.tn, le candidat choisi assurera les missions minimales suivantes :

élaborer la stratégie de l’entreprise et de piloter sa mise en œuvre opérationnelle. diriger et motiver les 6100 collaborateurs qui constituent le facteur majeur de la réussite et l’un des principaux piliers de la compétitivité et du développement de l’entreprise.

coopérer et coordonner d’une manière efficace avec les principaux partenaires stratégiques, économiques et technologiques du groupe.

impulser et suivre quotidiennement les activités de l’entreprise dans le domaine commercial, technique, …

assurer une meilleure performance financière (revenue, OPEX, EBITDA, CAPEX, etc) et appliquer une bonne démarche pour la réduction des dettes. assurer une bonne relation avec le régulateur et les principaux acteurs du marché,fournisseurs de services, autres opérateurs, etc.

améliorer la qualité des prestations et optimiser le fonctionnement du groupe par la digitalisation des processus métier et des services offerts.

assurer un meilleur développement technologique de l’infrastructure et des services offerts : développement de l’infrastructure fixe (B2C et B2B), extension du 4g, introduction du 5G, introduction du mobile-id pour les citoyens, développement du paiement via le mobile, migration vers IPV6, etc

Plus tôt dans la journée de mardi, le ministère des Technologies de la communication a ouvert les candidatures pour le choix d’un nouveau président directeur général pour Tunisie Telecom. L’entreprise est actuellement dirigée par la directrice de l’Agence nationale de certification électronique et membre du Conseil d’administration de l’opérateur national, Syrine Tlili, en remplacement du PDG démissionnaire de Tunisie Telecom, Samir Saïed, nommé au poste de ministre de l’Economie et de la Planification dans le gouvernement de Najla Bouden.

NJ