Le Mobile World Congress 2022 aura bien lieu en présentiel

La plus grande foire technologique au monde se tiendra en présentiel comme prévu du 28 février au 3 mars 2022 à Barcelone en Espagne sous le thème « Connectivity Unleashed ». C’est ce qu’a laissé entendre l’Association professionnelle des opérateurs mobiles (GSMA), lundi 10 janvier 2022, mettant ainsi fin aux rumeurs sur l’annulation du MWC Barcelona 2022 compte tenu de la situation épidimiologique.

Les préparatifs passent, d’ailleurs, à la vitesse supérieure, affirme le président de la GSMA, John Hoffman, dans un mail que nous avons reçu. « Dans huit semaines, nous ouvrirons les portes de Fira Gran Via à l’écosystème mobile mondial et j’ai hâte d’accueillir tout le monde » a-t-il assuré notant l’importance « d’un leadership responsable » pour faire face aux effets de la pandémie Covid-19 qui nous accompagneront durant les années à venir.

« Nous attendons plus de 1.500 exposants en février avec des participants de 150 pays différents. Vous rencontrerez des décideurs, écouterez des leaders d’opinion, et conclurez des affaires (…) Beaucoup de choses ont changé durant les deux dernières années, mais notre détermination à relancer l’industrie est inébranlable. J’encourage les acteurs de cette communauté à se soutenir les uns les autres. Mes remerciements à tous les chefs d’entreprise qui planifient actuellement leur participation (…) MWC sera toujours disponible en ligne, mais j’espère vous voir à Barcelone », a-t-il ajouté.

La pandémie Covid-19 a été derrière l’annulation de l’édition 2020 de la foire. Des annulations en cascade des exposants phares tels que Ericsson, Samsung, Orange et Google ont poussé, alors, les organisateurs a fermé les portes de la Fira à quelques jours de l’ouverture. L’édition de 2021 a, elle, été reportée au mois de juin et s’est déroulée dans un format hybride, du fait de l’apparition de nouveaux variants plus virulents du Covid-19.

Cette annonce fera sans doute des heureux – l’équipe de THD.tn, notamment – et mettra fin aux rumeurs quant à une éventuelle annulation de la foire dans ce contexte mondial marqué par une forte propagation du variant Omicron.

Il y a de cela quelques jours, les médias espagnols avaient exprimé des craintes quant à l’impact de l’annulation de cette foire sur Barcelone et l’évènement en lui-même. Certains ont d’ailleurs laissé entendre qu’un report ou une annulation du MWC 2022 pourrait porter un coup fatal à la foire, surtout que ce salon technologique a été l’évènement le plus touché par la pandémie Covid-19.

Pour assurer le bon déroulement de l’édition 2022, la GSMA a, rappelons-le, mis en place un protocole rigoureux en collaboration avec les autorités barcelonaises. L’accès à Fira Gran Via se fera uniquement sous réserve de présentation d’une preuve de vaccination contre la Covid-19, ou un certificat valide de rétablissement de la Covid-19, ou encore le résultat négatif d’un test antigénique ou PCR. Ces documents devraient être téléchargés sur la plateforme d’inscription – et pour les exposants et pour les visiteurs – pour ensuite être validés par Quirónprevención.

Tous les participants, exposants et visiteurs auront, par ailleurs, à remplir une déclaration quotidienne sur leur état de santé via l’application MWC avant leur entrée à la salle d’exposition.

La GSMA a, également, souligné que les participants seraient dans l’obligation de porter des masques FFP2, sans valve et conforme à la norme européenne EN 149:2001, uniquement ; les masques chirurgicaux et en tissu n’étant pas autorisés.

Nadya Jennene