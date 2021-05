Le nombre d’abonnés actifs de Ooredoo Tunisie se stabilise à 6,9 millions au premier trimestre 2021

Partagez 0 Partages

Le nombre d’abonnés de l’opérateur privé Ooredoo Tunisie a régressé pour se stabiliser à 6,9 millions de clients au premier trimestre de l’année 2021. C’est ce qu’a annoncé le groupe qatari dans son rapport financier publié récemment soulignant que cela n’a eu aucun impact sur les résultats de l’antenne tunisienne.

Expliquant cette baisse, le groupe de télécommunications avance une nouvelle méthode de calcul basée sur la taxonomie du groupe et qui ne prend en compte que le nombre d’utilisateurs actifs.

Pour ce qui est des revenus de Ooredoo Tunisie, les chiffres communiqués par le groupe indiquent une hausse de 3% dans le chiffre d’affaires de la filiale tunisienne au premier trimestre de 2021, en comparaison avec la période correspondante de l’année précédente.

Les revenus de l’opérateur ont atteint 394 millions de riyals qataris, soit 295,04 millions de dinars tunisiens.

Ooredoo Group note, dans ce sens, que sa filiale tunisienne « reste concentrée sur la mise en œuvre de son plan de création de valeur via l’élargissement de ses services numériques et la rationalisation de ses opérations grâce à la digitalisation des canaux de vente et de distribution ».

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) a, lui, glissé de 3% par rapport au premier trimestre de 2020. Les marges EBITDA demeurent, cependant, saines avec un taux de 41% grâce à la stratégie d’optimisation des coûts mise en place par l’entreprise.

La filiale algérienne du groupe qatari a, elle, pu redresser la barre après quelques années difficiles. Ooredoo Algérie a enregistré au premier trimestre de 2021 une hausse de 2% dans son chiffre d’affaires en monnaie locale.

Le groupe explique ce bond par l’intérêt pour la panoplie de services disponibles sur l’application « My Ooredoo », entre autres.

En riyal qatari, le chiffre d’affaires de l’opérateur a régressé au premier trimestre de 2021 pour s’établir à 551 millions (413,51 millions de dinars tunisiens) contre 594 millions (445,79 millions de dinars tunisiens) à la période correspondante en 2020, et ce en raison de la dépréciation du dinar algérien face à la monnaie qatarie.

Les marges EBITDA de Ooredoo Algérie s’établissent, elles, à 34% grâce à l’optimisation des dépenses et la promotion de l’efficacité numérique.

La base de clients d’Ooredoo Algérie a, elle, connu une augmentation de 3% entre le premier trimestre de 2020 et la période correspondante en 2021 atteignant ainsi millions d’abonnés.

Pour le groupe dans son ensemble, le rapport financier met en évidence un chiffre d’affaires qui s’est consolidé de 1% entre le premier trimestre de 2020 et la période correspondante en 2021 atteignant ainsi 7,2 milliards de riyals qataris, soit 5,4 milliards de dinars tunisiens.

Nadya Jennene