Le nouveau HUAWEI Y7p : Jouez sans installer le jeu

Huawei a intégré un large éventail d’innovations technologiques dans son dernier smartphone le HUAWEI Y7p. Que ce soit le joueur exigeant en puissance, le photographe amateur de caméra ou le gourou des médias sociaux, la dernière édition de la série Y offre des performances, des fonctionnalités et même un design, le rendant parfait pour tous les types d’utilisateurs.

Pour les gamers sur les smartphones, il est crucial pour votre téléphone qu’il puisse supporter les exigences technique du jeu au niveau graphisme et consommation d’énergie. Avec l’écran FHD+ de 6.39 pouces, une résolution de 1560*720 et un rapport d’affichage de 19 : 5 : 9, le huawei Y7p offre aux Mobile Gamers une grande surface d’écran pour profiter des sessions de jeu vraiment immersives et ininterrompues, ce qui rend l’expérience du gamer sur le smartphone une expérience passionnante.

D’autant plus que le HUAWEI Y7p est alimenté par un chipset octa-core Kirin 710F avec EMUI 9.1, qui offre des performances fluides sans aucun hoquet à tout moment. Ceci est également soutenu par 4 Go de RAM et 64 Go de stockage pour tous les fichiers de jeu importants. La batterie de 4000 mAh et la technologie ‘’AI Power Saving’’ de Huawei garantissent également que les longues sessions de jeu ne seront pas interrompues par des alertes de «batterie faible». Autre point fort : Il est possible de jouer à quelques jeux disponibles sur l’App Gallery, sans avoir à les installer.

Photograhie

Le HUAWEI Y7p est également un choix très intéressant pour les photographes, en particulier en raison de la configuration de la triple caméra 48MP AI qui comprend une caméra principale 48MP pour les photos et vidéos haute résolution, une caméra ultra grand angle 8MP pour des photos de paysage à 120 degrés, une capture vidéo grand angle et une caméra d’assistance de profondeur 2MP pour effets de bokeh réalistes. Cette configuration puissante est soutenue par une intelligence artificielle, qui reconnaît plus de 500 scènes dans 21 catégories telles que le ciel, les feux d’artifice, les plantes, etc. et optimise les paramètres pour donner à chaque photo un aspect professionnel.

Même la faible luminosité n’est pas un défi, grâce à la fonction Mode Nuit du HUAWEI Y7p qui stabilise les photos et ajuste l’exposition pour une prise de vue parfaite même la nuit. Pour le vidéaste créatif, les effets de ralenti peuvent être facilement incorporés lors de l’enregistrement de vidéos, les ralentissant à 1/16 de la vitesse normale en filmant à 480 images par seconde.

Pour les gourous des médias sociaux

Les amateurs des selfies vont apprécier le fait que le Huawei Y7p est équipé d’une caméra selfie de 8MP AI cachée dans le petit trou de frappe à l’avant. Grâce aux puissants outils AI qui optimisent les selfies en fonction de la scène et améliorent la beauté naturelle, chaque selfie est sûr d’être un succès sur les plateformes de médias sociaux.

Le tout nouveau et fameux Huawei Y7p est à la fois un appareil magnifique à montrer, grâce à son design tendance et ses finitions dégradées, et un smartphone puissant et performant qui en fait l’un des meilleurs choix téléphonique de cette saison, quel que soit le type d’utilisateur.

Le Huawei Y7p est sera disponible sur le marché tunisien à partir du 6 mars 2020 à 649 dinars.

Vous pouvez lire notre couverture de la conférence de presse de lancement de ce projet sur ce lien: Huawei fait les yeux doux aux développeurs d’applis mobiles en Tunisie.

W.N D’après communiqué