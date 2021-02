Le nouveau Samsung Galaxy A12 disponible en Tunisie

Partagez 0 Partages

Le Galaxy A12 est disponible à la vente en Tunisie depuis le 3 février 2021. Et pour la première fois, deux versions de stockage sont disponibles : 64GB et 128GB au prix de 549 et 599 dinars.

Ce nouveau smartphone combine une batterie longue durée avec plusieurs appareils photo et un grand écran pour une expérience visuelle immersive.

Avec le Galaxy A12, Samsung vient prouver qu’il est possible d’offrir des expériences inoubliables à tous les niveaux de prix. Ce smartphone vient s’ajouter à la gamme de smartphones de la série Galaxy A. Ce qui permet à Samsung d’offrir à ses utilisateurs des innovations indispensables à un excellent rapport qualité-prix.

Grand écran, batterie puissante, chargement rapide

Le Galaxy A12 est doté d’un écran HD+ Infinity-V de 6,5 pouces qui offre une totale immersion avec un contenu plus clair, plus net et plus précis. La batterie de 5 000 mAh* vous permet de regarder vos contenus, tout au long de la journée, sans interruption. Et grâce à une charge rapide de 15 W, le Galaxy A12 retrouve rapidement sa pleine puissance.

Le smartphone est disponible en deux versions de stockage interne : 64 Go et 128 Go. Il est également extensible via une carte Micro SD allant jusqu’à 1 To qui permet aux utilisateurs de profiter de plus de divertissement et d’enregistrer leur contenu préféré.

Capturez vos meilleurs moments

Capturez avec précision des moments mémorables grâce à l’appareil photo principal de 48 MP. Changez de perspective avec l’ultra grand angle, jouez avec la profondeur de champ du mode portrait ou rapprochez-vous des détails avec le mode macro.

Semblable à la vision de l’œil humain, le capteur ultra-large 5MP voit le monde avec un angle de vue de 123 degrés, ajoutant ainsi plus de perspectives à vos clichés.

Avec le capteur macro de 2MP, découvrez des détails quasiment invisibles à l’œil nu. Il applique un effet Bokeh naturel à vos photos, permettant à votre sujet de se détacher de l’arrière-plan.

Le capteur de 2 MP vous permet de régler la profondeur de champ de vos photos. D’une simple pression, vous pouvez facilement régler le flou d’arrière-plan pour obtenir des portraits qui se distinguent.

Avec la caméra frontale 8MP du Galaxy A12, prenez des selfies époustouflants qui vous mettront en valeur grâce au flou d’arrière-plan.

Un design remarquable

Le Galaxy A 12 combine un design épuré avec des couleurs singulières et une finition matte texturée. Ses courbes le rendent confortable à tenir en main et permettent une navigation aisée à l’écran. Il existe en noir, blanc et bleu.

Un smartphone performant

Avec l’interface One UI, l’utilisation de votre smartphone est fluide et intuitive. Elle vous aide à vous concentrer sur l’essentiel. Votre contenu est à portée de main pour que vous puissiez y accéder plus rapidement. Utilisez le mode sombre pour une expérience confortable dans l’obscurité.

En outre, le Galaxy A12 est doté de la plateforme sécurité Knox de Samsung et d’un capteur d’empreintes digitales sur le côté.

