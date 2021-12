Le nouveau smartphone d’OPPO, premier à être équipé de Snapdragon® 8 Gen 1

Partagez 7 Partages

A l’occasion du sommet de la technologie Snapdragon 2021, OPPO a annoncé la commercialisation de son nouveau smartphone phare équipé de la nouvelle plateforme mobile haut de gamme Snapdragon® 8 Gen 1 au premier trimestre 2022. Ainsi OPPO devient une des premières entreprises à adopter la dernière plateforme Snapdragon.

Parallèlement, OPPO continuera à collaborer avec Qualcomm Technologies pour accélérer le développement de la 5G et explorer les futures innovations en matière de smartphones.

Scott Zhang, vice-président des ventes à l’étranger d’OPPO, a déclaré : ” OPPO entretient des liens étroits avec Qualcomm Technologies, et nous avons mis sur le marché plusieurs smartphones 5G alimentés par des plateformes mobiles Snapdragon de pointe cette année, notamment la série Find X3 et la série Reno6. Nous avons le plaisir d’assister au lancement d’une nouvelle génération de plateforme mobile Snapdragon 8. Nous sommes convaincus qu’elle apportera d’immenses améliorations et des performances puissantes sur la prochaine génération de smartphones phares.”

Durant des années, OPPO s’est engagée dans la recherche et le développement dans une perspective axée sur l’humain. La mission de la marque est la suivante : “La technologie au service de l’humanité, la bonté au service du monde”. Par exemple, le système exclusif de gestion des couleurs Full-Path d’OPPO sur la série Find X3 améliore non seulement les performances d’affichage globales, mais fournit également la fonction d’amélioration de la vision des couleurs pour les personnes souffrant de déficiences chromatiques ; ainsi, les utilisateurs du monde entier bénéficient de graphiques à couper le souffle.

Depuis la commercialisation du réseau 5G, sa popularité a rapidement pris de l’ampleur dans le monde entier. OPPO, en tant que quatrième plus grande marque de smartphones au monde, continue de collaborer avec Qualcomm Technologies et d’autres partenaires industriels pour promouvoir la construction du réseau 5G SA et accélérer la commercialisation de la 5G dans le monde entier. Plus précisément, OPPO a été la première entreprise à utiliser une plateforme mobile Snapdragon pour commercialiser le réseau SA en Europe en avril 2021. À ce jour, OPPO a établi des partenariats avec plus de 80 grands opérateurs de réseaux mobiles dans le monde, et plus de 40 d’entre eux ont rejoint OPPO pour fournir des services 5G. Ces initiatives conjointes ont inauguré un développement commercial important sur les marchés régionaux tels que l’Europe, l’Amérique latine et l’Afrique du Sud. Le succès des déploiements régionaux de la 5G n’aurait pas été possible sans la collaboration avec des partenaires technologiques de premier plan tels que Qualcomm Technologies.

Pour ce qui est de l’avenir, OPPO continuera d’être permissif, de croire en la réciprocité et de créer des situations où tout le monde est gagnant. La société collaborera avec davantage de leaders du secteur, dont Qualcomm Technologies, et explorera activement de nouvelles technologies et applications de pointes afin d’offrir de meilleurs produits et expériences aux utilisateurs du monde entier.

Communiqué