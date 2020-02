Le OnePlus 7T Pro sacré meilleur Smartphone pour l’année 2020 par la GSMA

Partagez 3 Partages

La GSMA vient de dévoiler les résultats de la 25ème édition de la Glomo Awards et dans la catégorie “Best Smartphone”, le jury a donné l’Award à la marque OnePlus avec son Smartphone 7T Pro.

“C’est pratiquement insurpassable d’un point de vue technologique grâce à la vitesse du processeur, le temps de charge rapide et l’excellent logiciel. C’est un produit complet à un prix accessible”, a déclaré le jury à propos de ce smartphone et qui a, par la même occasion, salué les efforts de OnePlus dans sa stratégie de mise sur le marché.

Le Glomo Awards est une cérémonie annuelle organisée chaque année depuis 25 ans, en marge du Mobile World Congress à Barcelone (l’édition de cette année étant annulée à cause des menaces de la Covid-19). Elle est organisée par la GSMA et elle vise à mettre en valeur les innovations et les réalisations clés des particuliers et des organisations dans l’industrie mobile. Pour cette année, la GSMA s’est limité à l’annonce des résultats par mail et via site son site Web.

Le Glomo Awards c’est plus de 300 juges composé d’experts, journalistes et universitaires qui décernent 37 prix dans 9 catégories et qui reflètent les principales réalisations qui ont façonné l’industrie au cours des 12 derniers mois.

W.N