Le pré-incubateur pour enfants ‘Graines d’Entrepreneurs’ participe au Salon Riyeda

Dans le cadre de ses activités, et après le franc succès de sa participation l’année dernière au Salon Riyeda, l’association « Graines d’entrepreneurs » sera présente pour la deuxième fois à ce rendez-vous incontournable,le plus grand salon entrepreneurialen Tunisieet plantera son propre stand les 12 et 13 Février 2020.

Au programme, mercredi 12 février 2019, deux Graines, Ahmed Sellami 10 ans et Meriem Cherif 13 ans assureront l’ouverture de l’événement en pitchant leurs projets devant un grand public. La Graine Maycem Ayachi 11 ans, CEO d’Evart animera un panel intitulé “Un an après..” avec son 1er client Mr. Tarek Thabet Directeur Régional de l’agence immobilière RE/MAX. Jeudi 13 février, rendez-vous avec Ali Laajili 14 ans, CEO Rise Up, une plateforme de développement personnel, le plus jeune coach en développement personnel en Tunisie partagera avec son public ses astuces sur time management.

Plus de 50 autres Graines auront l’occasion de rencontrer les acteurs de l’écosystème entrepreneurial Tunisien (banques, incubateurs, agences…) pour parler de leurs projets, recevoir des feedbacks et même trouver des clients et des investisseurs.

Créée en 2018, Graines d’Entrepreneurs est une ONG ayant pour mission d’éveiller l’esprit entrepreneurial chez les enfants.

Ce premier pré-incubateur entrepreneuriat pour les enfants valorise les idées de ces derniers et les accompagne vaillamment pour les concrétiser à travers des ateliers de formations adaptés à leurs âges (de 8 à 16 ans).

Ce cycle de formation à pédagogie interactive qui se base sur l’apprentissage par le jeu, s’étale sur une durée de deux ans et comprend une dizaine de thèmes dispensés dans les ateliers hebdomadaires et pendant les vacances scolaires.

Ce programme a mis en place un système d’accompagnement en mode mentorat, où des entrepreneurs avisés et bienveillants font profiter les enfants des clés de leurs succès, leur transmettent leurs savoir-faire, témoignent de leurs expériences… leur livrant de la matière à rêver.

Outre le concept d’associer l’apprentissage au plaisir, l’association « Graines d’Entrepreneurs » organise des visites, des parties de jeux, des sessions de débats avec des professionnels dans le thème de la découverte de l’univers entrepreneurial.

Soyez au rendez-vous les 12 et 13 février 2020 pour rencontrer les leaders de demain.

Communiqué