Le produit artistique au temps de la technologie NFT

Invité du 131e épisode de DigiClub powered by Topnet et Huawei Technologies, Shiran Ben Abderrazek – conseiller en art NFT – nous a introduit la nouvelle technologie NFT, ses domaines d’application ainsi que les différents moyens possible pour en tirer un profit notamment dans le monde culturel et artistique.

Le NFT – Non-Fungible Token ou Jeton non fongible – a fait son apparition en 2014 dans le monde culturel, mais ce n’est qu’au début de l’année 2021 qu’il a connu un bel essor avec l’augmentation des actions et ventes sur le marché numérique.

Selon Shiran Ben Abderrazek, le NFT est un certificat d’authenticité donné à une création numérique (œuvre, musique, vidéo, photo…) basée sur la Blockchain ; la technologie de stockage d’informations en toute sécurité et transparence. Elle est, cependant, totalement différente des crypto-monnaies – adossées, elles aussi, à la Blockchain – , le Bitcoin, entre autres, dont la valeur est interchangeable.

En d’autres termes, une fois une œuvre est « mintée » ou générée en NFT, elle est considérée comme une pièce unique et rare et dont les données sont préservées dans la pandore de la Blockchain. Ce qui permet de s’assurer de son authenticité, de protéger et contrôler le droit de son créateur initial.

Grâce à son accessibilité le NFT accorde la capacité de créer, d’échanger et de partager allant jusqu’au pouvoir d’interagir selon les préférences de l’auteur, mais ce seulement en payant un montant fixé par le propriétaire sans qu’il y ait un intermédiaire. La transaction se fait, donc, en échange direct entre le consommateur et le créateur.

Cette nouvelle technologie constitue, d’ailleurs, une opportunité pour tout créateur, même local, car elle lui donne la possibilité de gagner de l’argent à une échelle internationale en toute sécurité et rapidité et ce en créant un « wallet » (portefeuille, ndlr) qui sert à stocker ses œuvres numériques et grâce auquel les transactions se feront par la suite.

Le NFT est, en résumé, une technologie révolutionnaire dans le monde artistique qui se noue parfaitement avec la tendance du digital qui se développe progressivement.

Mais quel avenir pour les artistes traditionnels et les galeries d’art qui ne sont pas ouverts à la digitalisation ? Dans quelle direction évolue cette nouvelle technologie et aura-t-elle une continuité ? Réponses dans l’interview de Shiran Ben Abderrazek disponible sur SoundCloud.

Sheima Guizani