Le programme Decentralize Impact entame sa phase d’incubation

Après la clôture des phases d’idéation et de Catalyse, Decentralize Impact est officiellement entré dans sa phase d’Incubation le 14 avril 2022.

Ce programme d’innovation et d’incubation pionnier sur les plans national et régional est soutenu par l’International Finance Corporation IFC et lancé par Impact Partner en collaboration avec Dar Blockchain et 1337 Digital Studio.

Le programme vise à renforcer l’innovation dans les écosystèmes de la Blockchain et de l’entrepreneuriat par le biais de mécanismes de gouvernance, de rétroaction et d’engagement axés sur la communauté, incorporés dans son modèle de gestion et de vote.

Le programme est structuré en trois phases majeures, centrées autour de six défis et destinés aux entrepreneurs et aux leaders du changement, qui sont intéressés par la création de solutions innovantes en utilisant la technologie de la Blockchain.

La phase initiale d’Idéation a duré du 10 décembre au 24 mars. Durant cette phase, 4 ateliers Blockchain ont eu lieu à Sfax, Sousse, Beja et Tunis. En outre, 2 hackathons Blockchain en ligne ont été organisés pour aider les porteurs d’idées à mieux façonner leurs projets et à étendre leurs possibilités.

À la fin de cette étape, une session de vote public a été organisée sur la plateforme DAO de Decentralize Impact, où les proposants des projets, les membres de la communauté, les experts et les partenaires du programme ont respectivement voté pour sélectionner les 19 meilleurs projets.

Ce processus de vote participatif est considéré comme une première en Tunisie et en Afrique du Nord, puisque toutes les opérations de vote sont basées sur la Blockchain, en utilisant des jetons de vote qui favorisent un environnement transparent avec un accès équitable aux opportunités.

Dans la phase de Catalyse, les équipes ont participé à un bootcamp digital et ont développé leurs modèles d’entreprise. Plus tard, la session de vote public a été organisée sur la plateforme DAO et 10 projets ont été sélectionnés pour être incubés.

Au cours de la phase d’Incubation, ces équipes participeront à une série de sessions individuelles avec des experts en entrepreneuriat digital et en technologie Blockchain, où elles recevront un feedback approfondi et seront encadrées pour élaborer leurs PoC et leurs MVPs.

À la mi-juin, une session de vote public et une journée de démonstration seront organisées pour déterminer les trois projets gagnants. Ces derniers se partageront une cagnotte totale de 17 000 Tnd et seront supportés à se faire incorporer en société et à lever des fonds supplémentaires.

Le programme d’Incubation sera principalement organisé de manière décentralisée et asynchrone afin de faciliter l’accès aux ressources et le partage des connaissances pour les participants, quelle que soit leur localisation géographique.

La liste des projets incubés :

Fantasy Finance

Blockup ++

Transfees

Fanadora

Kizuna DNA

Kenzy

Euphoria

Tazella

io

Agrichain

