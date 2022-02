Le projet de l’identifiant unique du citoyen va bon train

Partagez 6 Partages

Le projet de l’identifiant unique du citoyen (IUC), initié en 2014, semble aller bon train. Le ministère des Technologies de la communication a souligné, dans un communiqué publié mardi 15 février 2022, la nécessité de mettre en œuvre dans les plus brefs délais le système développé.

Une session de travail dédié à l’examen de la plateforme s’est, en effet, tenue, au ministère en présence du ministre des Technologies de la communication, Nizar Ben Néji, du président de l’Instance nationale de protection des données personnelles (INPDP), Chawki Gueddas, du directeur du Centre national de l’Informatique (CNI) Fayçal Sbouii en plus de représentants du ministère de l’Intérieur et du bureau d’études chargé du projet.

Le projet de l’identifiant unique du citoyen a été évoqué pour la première fois en 2014 mais n’a été officialisé qu’en 2020 par décret-loi. Selon Chawki Geddas, « l’identifiant unique tunisien est très spécial. Il est composé de onze chiffres : un chiffre de réserve, deux chiffres de contrôle et huit chiffres aléatoires. Cette combinaison est attribuée à chaque citoyen tunisien à la naissance – sur le sol tunisien ou en dehors du territoire national – dès son enregistrement à l’état civil et à toute personne qui obtient la nationalité tunisienne ».

Le décret n° 2020-312 du 15 mai 2020 fixant le contenu et les spécifications techniques de l’identifiant unique du citoyen et les règles régissant la tenue et la gestion de son Registre, a listé, dans son article 11, les données à conserver dans le registre. D’ailleurs, cet identifiant ne devrait collecter aucune donnée. « C’est plutôt dans son registre que les données collectées seront enregistrées.

NJ