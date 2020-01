Le salon de l’Entrepreneuriat “RIYEDA” organise sa 7e édition les 12 et 13 Février

Partagez 3 Partages

TPM (Tunisie Place de Marché SA) organise la 7ème édition du Salon de l’Entrepreneuriat “RIYEDA” les 12 et 13 Février 2020 à la Cité de la Culture, Med V à Tunis.

Depuis sa création en 2014, le Salon de l’Entreprenariat “RIYEDA” a pris de l’ampleur et est devenu l’événement le plus influent pour les créateurs et dirigeants d’entreprise. Ce Rendez-vous immanquable rassemble, chaque année, autour de 70 conférenciers, 765 jeunes entrepreneurs, 271 dirigeants d’entreprises et 46 investisseurs à la Cité de la Culture de Tunis. Ils partagent de nouvelles idées et s’inspirent auprès de nombreuses personnalités emblématiques politiques et institutionnelles.

Le nombre de créations d’entreprises s’est accrue de 16.6% en Septembre 2019, une évolution prometteuse qui devrait s’accroître en 2020 compte-tenu du dynamisme entrepreneurial inégalé. Pour tous ceux qui veulent se lancer dans l’aventure, le Salon “RIYEDA” est un véritable catalyseur de toutes les énergies créatrices. Pendant deux jours, les visiteurs (porteurs de projet, créateurs, Startups, franchises, dirigeants de TPE et PME) trouvent tout ce qu’il faut, pour leur apporter des solutions concrètes et faire décoller leurs projets.

Vulgariser l’esprit entrepreneurial chez les jeunes permet aux porteurs d’idées de projets de prospecter de nouveaux parcours professionnels, de développer leur réseau, trouver des financements, bénéficier des meilleurs conseils, de créer de l’emploi et de faire émerger les nouveaux Leaders de demain. Telle est la vocation du Salon qui représente pour les jeunes entrepreneurs la clé du succès.

Cette année, le salon mettra en avant l’accompagnement et le financement de la création d’entreprises par des experts nationaux et internationaux, des structures d’appui et des dirigeants d’entreprises.

“Riyeda”, lance plusieurs défis, autre que le premier Hackathon par IAAA, il y aura une Riyeda challenge “Pitch Competition” pour identifier les porteurs d’idées innovants qui ont besoin d’accompagnement et de financement pour concrétiser la création effective de leur entreprise. les candidats sélectionnés seront accompagnés en ligne pour les préparer à pitcher devant un jury composé par des investisseurs et des bailleurs de fonds engagés dans la dynamique entrepreneuriale.

Pour cette septième édition, nous nous attendons à plus de 10.000 visiteurs sur les deux jours.

Les participants ainsi que plus de 200 porteurs d’idées de projets pourront entrer en contact avec plusieurs acteurs de l’écosystème qui seront présents à la grande salle d’exposition.

Le Comité d’organisation a mis en place neuf parcours thématiques pour répondre de façon exhaustive à toutes les problématiques des visiteurs:

Riyeda Expo : Plus de 100 exposants de l’Écosystème de l’Entrepreneuriat.

Riyeda Tatweer ‘Meetup & Debates By BNA & BNA Fondation : Un Village hyper animé de 33 thématiques pour les entrepreneurs & startups de 9h30 à 17h.

Riyeda Conferences : Plus de 100 conférenciers et speakers animeront 15 panels , plénières d’ouvertures, keynote Speakers, témoignages d’entrepreneurs et de startupers au Théâtre des jeunes créateurs.

Riyeda Challenge : est une “Pitch Competition” pour les porteurs de projets qui ont besoin d’accompagnement et de financement. la cérémonie de remise des prix aux 3 lauréats sélectionnés figure au point d’orgue du salon.

Riyeda Hackathon for Start-ups By IAAA: permet d’attirer et de connecter les startups tunisiennes opérant dans le secteur des applications mobiles dans l’agriculture. des experts, coach et mentors seront présents pour encadrement et orientation.

Workshops & MasterClass : Un programme de 11 ateliers d’informations et d’orientations, animé par plus de 40 experts et des représentants d’entreprises au profit de jeunes entrepreneurs à la Salle Sofia El Golli.

Networking : connecter les Startups aux investisseurs : Le salon offre un networking soft et spontané (gratuit et limité) entre uniquement les visiteurs pré inscrits, exposants, speakers, sponsors et partenaires.

: : Le salon offre un networking soft et spontané (gratuit et limité) entre uniquement les visiteurs pré inscrits, exposants, speakers, sponsors et partenaires. Riyeda Web TV: un espace d’échanges et de débats qui sera animé sur un plateau TV et diffusé sur notre chaîne Youtube et les réseaux sociaux.

Expresso by Wassim Ben Larbi: intervention en direct des sponsors et des grands acteurs de l’événement à la matinale d’actualité à la Radio Express Fm.

Communiqué