Le salon digital de l’emploi : rencontre pour l’emploi en Tunisie

Partagez 4 Partages

Dans un contexte où les entreprises ont du mal à combler le déficit de compétences et à accroître la diversité, et où l’accès à l’emploi revêt un enjeu majeur pour les jeunes diplômés, l’ULT sera au rendez-vous le 19 février 2021 pour le salon Digital de l’emploi co-organisé avec les Centres 4C et Safrania Tunisie.

A la différence des salons traditionnels, le processus se veut « digitalisé » assurant une meilleure audience et favorisant une meilleure interactivité. Les entreprises et les recruteurs auront ainsi l’opportunité de toucher un large éventail de profils et les candidats auront accès à un large panel d’employeur dans un environnement très interactif et accessible.

Dans le sillage de ce que font les GAFA qui se concurrencent pour attirer les meilleurs et les plus brillants des candidats, l’université ULT en partenariat avec Safrania et 4C lancent cette initiative RESET pour répondre aux besoins des employeurs et chercheurs d’emploi en Tunisie. Conscient des changements du monde du travail et des modalités de recrutement, l’ULT s’efforce de participer et de contribuer aux évolutions des techniques de recrutement en permettant de nombreuses rencontres directes entre candidats et recruteurs dès la phase de pré-sélection.

Cette rencontre est prévue pour la journée du 19 février 2021_à partir de 10h00 elle durera toute une journée et permettra que les candidats soient remarqués de façon simple et efficace.

RESET : Rencontres pour l’emploi en Tunisie

Selon le « World Economic Forum », les 10 « soft skills » les plus recherchés sont : la capacité à résoudre des problèmes complexes, l’esprit critique, la créativité, le leadership, l’esprit d’équipe, l’intelligence émotionnelle, la prise de décision, le sens du service, la négociation, la flexibilité. Le recruteur ne peut pas les identifier uniquement à travers le CV du candidat, seul un échange direct entre les deux parties peut permettre d’évaluer ces compétences comportementales. C’est en ce sens que ce Salon Digital favorise, les entretiens directs et rapides en visio entre l’entreprise et le chercheur d’emploi comme un salon physique classique mais sans avoir à se déplacer ce qui multipliera les interactions.

A propos du « recruteur »

Le recruteur prendra un stand virtuel suivant son domaine d’activité, et il attendra de recevoir des candidats pour réaliser son entretien d’embauche. L’inscription des entreprises est gratuite. Ainsi, Il leur sera possible de rencontrer un grand nombre de candidat et le cas échéant procéder à des présélections.

« Avec cette initiative, nous voulons mettre l’humain au premier plan du processus de recrutement dés la phase de présélection pour compléter le CV. Nous voulons aussi fluidifier les rencontres entre candidats et employeurs » Sébastien Jamoulle co-organisateur du salon de l’emploi RESET

A propos du « candidat »

En participant à ce e-salon, le jeudi 19 Février 2021 de 10h00 à 18h00, le candidat aura l’opportunité d’échanger avec des experts en ressources humaines et des CEO d’une vingtaine d’entreprises. Cet évènement offre également la possibilité de découvrir plusieurs centaines d’offres d’emploi dans plusieurs domaines : Telecom, Agroalimentaire, Industrie, IT, HighTech, R&D…et autres.

« Le recrutement pour certains nombre d’entreprises se voit rarement une partie de plaisir, absence de candidats, problème au niveau de la qualité des talents sans oublier la gestion même du processus de recrutement. Les événements de recrutement peuvent prendre plusieurs formats, les salons virtuels sont une initiative innovante et efficace. C’est une opportunité d’accélérer les échanges entre les candidats et les recruteurs. La pertinence de cet événement rend possible les échanges fluides et directs entre les deux parties et leur permettra de se comprendre et de se renseigner mutuellement. » Kaïs MABROUK, Deputy CEO, BOUEBDELLI Education Group

Pour plus d’information sur le déroulement du programme et le fonctionnement du salon vous pouvez consulter les liens suivants :

www.safrania.net/reset

https://youtu.be/FehYCxinF14

Communiqué