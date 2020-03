Le Technopark Manouba sera désormais géré par une SA dans le cadre du PPP

Partagez 44 Partages



L’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) vient de voter la loi 62/2019 avec 100 voix pour, 20 abstentions et 1 contre portant sur la création d’une société de gestion du technopark La Manouba et ce, dans le cadre du PPP (Partenariat Public-Privé) où l’Etat tunisien détiendra 49% du capital.

Le 51% restant sera représenté par les fonds privés qui vont justement gérer ce technopark. Cette loi vient suite à une étude stratégique concernant la mise à niveau du parc pour le rendre dans les normes internationales des parcs technologiques.

Entre rénovation des bâtiments existants, création d’un business parc de 80 mille mètres carrés avec des bâtiments de classe A, des corworking spaces etc., le projet devrait coûter 300 millions de dinars sur 7 ans.

L’Etat tunisien ne pouvant assurer cette somme, cette nouvelle entreprise se chargera, donc, de récolter les fonds nécessaires pour cette mise à niveau et exploitera pour le compte des actionnaires privés et le compte de l’Etat cet espace qui sera dédié aux investissements et les entreprises/startups TIC.

Notons que le Technopark La Manouba s’étend sur 54 hectares dont 2 seulement sont actuellement exploités.

W.N