Le Tunisia Digital Summit revient en sa 6ᵉ édition les 22 et 23 juin 2022 en mode hybride à l’hôtel Laico Tunis. Cet événement, dédié à la transformation digitale et aux technologies émergentes en Tunisie, répond à la nécessité pressante de découvrir et de surveiller de près les nouveautés des technologies de rupture qui révolutionnent la vie des citoyens, les entreprises (publiques et privées) ainsi que les divers secteurs économiques. Des experts internationaux et nationaux se rassembleront avec les principaux acteurs du numérique pour échanger et discuter des enjeux de plus en plus importants de la Transformation numérique.

En 2022, TDS vise à toucher plus de 2500 participants et à générer plus d’opportunités grâce à une édition hybride qui intègre pendant les deux jours et simultanément les modes d’organisation physique et virtuelle.