Le Tunisien Ahmed Mahfoudh finaliste de la 2ème édition du Prix Orange du Livre en Afrique

Lancé en octobre 2019 par la Fondation Orange, ce prix récompense un roman écrit en langue française par un écrivain africain et publié entre le 1er novembre 2018 et le 30 octobre 2019 par une maison d’édition basée sur le continent africain.

Pour cette 2e édition, 38 romans ont été envoyés, proposés par 28 maisons d’édition basées dans 14 pays différents.

Une première sélection des titres a été réalisée grâce à une première lecture de tous les livres par six comités de lecture basés en Tunisie, au Sénégal, en Guinée, au Cameroun, en Côte d’Ivoire et au Mali.

Les 6 romans finalistes

Après délibérations à Paris, les représentants des comités de lecture se sont accordés sur la liste des six finalistes de cette 2e édition :

Abdellah BAÏDA, Testament d’un livre, Editions Marsam (Maroc)

Ndèye Fatou Fall DIENG, Ces moments-là, L’Harmattan Sénégal (Sénégal)

Youssouf Amine ELALAMY, C’est beau, la guerre, Editions Le Fennec (Maroc)

Mostefa HARKAT, Le retour au Moyen Age, Editions AFAQ (Algérie)

Ahmed MAHFOUDH, Les jalousies de la rue Andalouse, Arabesques éditions (Tunisie)

Paul-Marie TRAORE, Jeu de dames, Editions Tombouctou (Mali)

Retrouvez leurs avis sur cette sélection sur https://www.lecteurs.com/article/les-6-finalistes-du-prix-orange-du-livre-en-afrique-2020-sont-enfin-devoiles/2443797.

Les six auteurs finalistes et leurs éditeurs devaient être présents au Salon du Livre Paris initialement prévu du 20 au 23 mars 2020 pour présenter leurs ouvrages, au sein de quatre conférences organisées sur le stand « Les Afriques » proposé par l’association ELLA (Espace des Littératures et du Livre Africain et Afro-descendants).

Les six ouvrages finalistes seront mis en avant sur les réseaux sociaux, notamment sur le site lecteurs.com.

Un jury international composé de personnalités du monde littéraire

Le Jury final désignera un lauréat parmi les six finalistes, qui se verra décerner le Prix le 4 juin prochain à Tunis. Il recevra une dotation de 10.000 euros et bénéficiera d’une campagne de promotion de son ouvrage.

Présidé par Véronique Tadjo (Côte d’Ivoire), il est composé de 10 membres: Djaïli Amadou Amal (lauréate 2019, Cameroun), Yvan Amar (France), Kidi Bebey (France), Yahia Belaskri (Algérie), Eugène Ebodé (Cameroun), Valérie Marin La Meslée (France), Nicolas Michel (France), Gabriel Mwènè Okoundji (Congo) et Mariama Ndoye (Sénégal).

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des engagements de la Fondation Orange en Afrique visant à accompagner les pays dans leur développement, y compris culturel, et dans ce cadre à promouvoir les talents littéraires africains et l’édition locale.

D’après communiqué