L’Ecole Polytechnique de l’ULT reconnue par l’Ordre des ingénieurs tunisiens

Chaque année, en période des inscriptions post-bac, plusieurs étudiants se dirigent vers la voie du privé avec une multitude d’offres de la part des écoles de l’enseignement supérieur privé et public. Dans la finalisation du choix, un certain nombre d’interrogations se posent sur : le statut des établissements, la qualité des enseignements, les partenariats à l’international et enfin les accréditations internationales.

En effet, la préoccupation de la qualité devient réelle. Les performances et l’efficience des institutions font partie des ambitions et des aspirations des étudiants, des parents et des autorités de tutelles. Cependant, un nouvel acteur entre en jeux pour réguler ce domaine : les corporations métiers. Les Ordres, des ingénieurs et des architectes, commencent à rentrer de plus en plus dans les détails pédagogiques avec une volonté sincère de renforcer la qualité de nos diplômés. Ils rejoignent une dynamique lancée par les établissements dans les accréditations internationales et ce dans l’objectif ultime de faciliter la mobilité des étudiants et assurer une meilleure insertion professionnelle à l’échelle nationale et internationale.

L’accréditation :

L’accréditation est une attestation de valorisation de la qualité d’une école privée ou de l’une de ses filières. Elle permet d’assurer et de garantir la fiabilité et la crédibilité d’un établissement.

L’objectif principal de l’accréditation est de pousser les écoles supérieures à établir un service d’enseignement de haut niveau, qui répond aux besoins des enjeux du siècle et du marché de l’emploi.

Université ULT : Accréditation / Label EUR-ACE

Fidèle à sa tradition, l’ULT honore toujours ses engagements auprès de ses étudiants et de leurs parents. En effet, l’université a communiqué auprès de l’Ordre des Ingénieurs Tunisiens (OIT) l’ensemble des justificatifs des dossiers d’accréditations. Elle s’engage à ce que tous nos étudiants, avant l’obtention de leur diplôme, bénéficieront de cursus accrédités à l’International.

Le processus de préparation du dossier de qualification est lancé depuis juillet 2020. Tous les efforts du cadre pédagogique ont été concentrés sur la préparation des dossiers requis par l’autorité allemande d’accréditation, et nous avons maintenant atteint la phase finale pour certaines filières comme l’a annoncé l’Ordre des Ingénieurs Tunisiens dans son communiqué publié hier 31/08/2021.

Ce communiqué annonce la reconnaissance de notre école Polytechnique. Il y est indiqué explicitement les trois filières en phase finale du processus d’accréditation : Génie Chimique, Mécatronique et Génie Civil. Le reste de nos spécialités sont en cours d’accréditation et nous vous communiquerons encore d’autres justificatifs de l’avancement, très prochainement.

Aujourd’hui, nous faisons partie des 14 écoles d’ingénieurs reconnues par l’Ordre des Ingénieurs Tunisiens sur l’ensemble des 28.

