L’EdTech tunisienne GOMYCODE lève 8 millions de dollars en Serie A

La startup tunisienne GOMYCODE a récemment clôturé un tour de table en série A de 8 millions de dollars mené par AfricInvest, par l’intermédiaire du Cathay AfricInvest Innovation Fund (CAIF), Proparco et Wamda Capital qui a également continué à investir, après son investissement initial lors de la levée de fonds d’amorçage. Les fonds permettront à la startup de poursuivre sa mission de démocratisation à l’éducation technologique dans la région MENA et Afrique.

GOMYCODE, qui a démarré ses activités en Tunisie, est maintenant présent dans huit pays de la région Moyen-Orient et Afrique. Chaque mois, plus de 1000 nouveaux étudiants s’inscrivent à l’un des 30 cours de GOMYCODE dans le but d’acquérir des compétences numériques très demandées sur le marché de l’emploi. La mission de l’entreprise est de combler le fossé entre l’infrastructure éducative existante dans la région et les compétences numériques requises sur le marché du travail mondial actuel. La startup ouvrira 50 nouveaux sites dans 12 pays de la région d’ici 2024.

“Nous répondons, à notre échelle, à une demande que presque aucune autre entreprise n’offre actuellement” a déclaré Yahya Bouhlel, PDG et cofondateur de GOMYCODE. “Les centres de formation traditionnels locaux offrent un contenu et une méthodologie dépassés, et les acteurs internationaux en ligne peinent à atteindre les étudiants africains, en raison de leur manque de compréhension des marchés locaux et de leurs prix inabordables. Nous avons un modèle d’éducation mixte, nous enseignons dans douze langues locales et nous nous positionnons comme un leader régional. Je tiens à remercier nos investisseurs d’avoir cru en ce que nous faisons, et je suis impatient de voir ce qui nous attend.”

Un modèle unique d’éducation mixte

“Cette levée de fonds nous permettra de continuer à remplir notre mission de construire une plateforme éducative durable, scalable et accessible en Afrique et au Moyen-Orient. Dans une région où 50% des jeunes diplômés se retrouvent au chômage, où la croissance démographique dépasse de loin l’évolution des capacités éducatives existantes et où l’on trouve une jeunesse dynamique désireuse d’apprendre et d’acquérir de nouvelles compétences, GOMYCODE apporte à travers le mix innovant d’une plateforme d’apprentissage en ligne, des espaces physiques et l’assistance des instructeurs, la solution la plus pertinente et la plus efficace” explique Amine Bouhlel, co-fondateur et COO de GOMYCODE.

Les cours de GOMYCODE utilisent un modèle d’éducation mixte innovant : une combinaison de formation animée par un instructeur et d’apprentissage actif autodirigé, conçu pour mettre les étudiants au défi avec des points de contrôle clairs tout en leur donnant la flexibilité de maîtriser le contenu à leur propre rythme. Ce modèle mixte enseigne efficacement aux étudiants les compétences les plus demandées sur le marché du travail, offrant plus de 30 parcours d’apprentissage, allant du développement web au marketing digital, de la Data Science à l’intelligence artificielle, en plus d’être abordable et accessible à tous. GOMYCODE a réussi à placer 80% de ses étudiants dans le cadre d’un programme de placement, et a facilité les changements de carrière, la mobilité ascendante et la diversification des sources de revenus pour des milliers de diplômés.

Une présence accrue en Afrique et au Moyen-Orient

Suite à une première levée de fonds menée notamment par Wamda Capital et Flat6labs etc… – 850.000 USD en octobre 2020 – GOMYCODE a ouvert ses portes au Maroc, en Égypte, en Côte d’Ivoire, au Sénégal et au Nigeria. Le financement en série A va stimuler la présence de la startup dans douze pays, dont l’Afrique du Sud, le Kenya, le Ghana et l’Arabie saoudite, et étendre sa présence dans les pays où elle est déjà établie, dont deux des plus grands marchés d’Afrique : l’Égypte et le Nigeria, d’ici 2024.

Khaled Ben Jilani, associé principal chez Africinvest, a ajouté : “Nous sommes ravis de participer à cet incroyable voyage avec l’équipe de GOMYCODE et sommes fiers de voir leur croissance dans cette nouvelle phase. L’équipe a construit une plateforme évolutive unique qui offre aux jeunes Africains un accès aux compétences numériques à un prix abordable avec une qualité constante et résout ainsi l’un des problèmes les plus complexes et les plus importants du continent. Le marché de l’edtech est inexploité en Afrique, et des solutions comme GOMYCODE auront un impact extrêmement positif, sur tous les acteurs de l’écosystème technologique et éducatif”.

Fadi Ghandour, fondateur de Wamda Capital explique: “Après avoir rencontré Yahya et son équipe lors d’une visite à Tunis il y a quelques années, je savais que nous devions investir dans l’entreprise. Nous sommes fiers de continuer à faire partie de cette aventure, qui est de préparer et former des étudiants d’une manière très innovante et pertinente pour le monde du travail de demain et à investir dans GOMYCODE”.

Khaled Helioui, investisseur et membre du conseil d’administration, ajoute: “En seulement quelques années GOMYCODE, d’un simple bootcamp en Tunisie est parvenu à construire une plateforme éducative à la plus forte croissance du continent, ce qui a permis aux jeunes Tunisiens de pouvoir aspirer à une carrière dans le secteur technologique. L’impact local de GOMYCODE n’a pas d’équivalent – ayant formé plus de dix mille jeunes jusqu’ici- et leur modèle unique leur permet maintenant d’étendre leur impact de manière durable dans les pays voisins afin de résorber le manque cruel de talents formés en Afrique. Ce que Yahya et l’équipe de GOMYCODE ont accompli est un précédent sans équivalent sur le continent et un exemple de ce que les jeunes Africains talentueux et travailleurs peuvent accomplir si on leur donne un gage de confiance et de soutien”.

