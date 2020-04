L’enseignement aux temps du Covid-19, une opportunité pour explorer de nouvelles pédagogies

Partagez 0 Partages

L’enseignement à distance s’impose comme une alternative logique compte tenu des circonstances actuelles. La pandémie du nouveau Coronavirus, Covid-19, a poussé les gouvernements des pays touchés par cette crise sanitaire à décréter un confinement général et à suspendre les cours dans les écoles et les universités. Certains ont reporté la reprise des cours sine die, d’autres ont donné le coup d’envoi à l’apprentissage en ligne.

L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) appuie d’ailleurs cette alternative et recommande plusieurs outils de gestion de l’apprentissage numérique, notamment l’usage des applications mobiles dédiées, des plateformes collaboratives de visioconférences et des systèmes de création de contenu interactif.

Pour en parler, nous avons invité dans ce 109eépisode de Startup Story, le président de la German Business School du groupe ‘Université Internationale de Tunis’ (UIT), Maher Tebourbi. Le groupe UIT fait, en effet, partie des universités tunisiennes qui dispensent des cours en ligne pour une catégorie de ses étudiants.

Soulignant que les jeunes d’aujourd’hui aspirent à un enseignement interactif suivant des méthodes innovantes, Maher Tebourbi a affirmé que le contexte actuel est opportun pour expérimenter de nouvelles pédagogies d’enseignement au cœur desquelles le professeur doit s’imposer en tant que chef d’orchestre.

Selon notre invité, le professeur doit apprendre à tirer le meilleur des outils technologiques dédiés à l’apprentissage à distance surtout qu’aujourd’hui le marché propose une panoplie de plateformes très diversifiées et qui va du plus basique au plus sophistiqué en termes de technicité.

« Grâce ou à cause de la pandémie du Covid-19, nous réalisons aujourd’hui la nécessité de généraliser l’enseignement à distance. Il permet d’une part de sortir du modèle classique des cours en format slides, et d’autre part de gagner du temps. Les déplacements deviennent de plus en plus difficiles sur le Grand Tunis », a noté Maher Tebourbi.

Le ministère tunisien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a, rappelons-le, annoncé le lancement, à partir du 6 avril, de l’enseignement en ligne pour assurer la continuité des cours pour les élèves et étudiants en cette période de confinement. Cette décision qui ne fait pas l’unanimité. L’Union générale tunisienne des étudiants (UGTE) a appelé, la semaine dernière, au report de la reprise des cours insistant, entre autres, sur l’importance du présentiel et de la communication entre professeurs et étudiants pour une meilleure compréhension.

L’interview au complet est disponible sur SoundCloud.

Nadya Jennene