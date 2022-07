Les Affaires sociales lancent un nouveau portail

Le nouveau portail social comprend diverses rubriques autour de la communication institutionnelle du Ministère, ainsi qu’un auutre contenu interactif varié allant d’une application Chatbot « Dhamen », à l’application mobile “MySocial”, à une troisième application interactive sous forme d’une carte digitale comprenant tous les établissements et les entreprises travaillant sous la tutelle et répartis au niveau central, régional et local.

Ce nouveau portail sera également le miroir des différentes réformes stratégiques dans le domaine social et un des principaux canaux de communication sur les programmes, les projets et les services fournis au niveau central et au niveau des structures et des institutions sous tutelle régionale et locale. Le Ministère mise sur ce canal pour répondre aux attentes en matière d’information et de services du citoyen en Tunisie et à l’étranger.