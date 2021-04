Les applications Facebook célèbrent le #MonthofGood ce Ramadan

Partagez 0 Partages

Ce Ramadan, Facebook Inc. a décidé de marquer le mois sacré avec une campagne globale qui vise à explorer, inspirer et exprimer le bien à travers sa famille d’applications. La campagne #MonthofGood – qui réunit Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp, dans une célébration de la solidarité, de la collaboration et de la communauté – se déroulera pendant tout le Ramadan dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord [MENA].

En dépit des obstacles qui empêchent de se réunir en personne, le Ramadan reste un moment de générosité, de solidarité et de réflexion. Au niveau mondial, en 2020, les individus ont collecté deux fois plus qu’en 2019 grâce aux collectes de fonds liées au Ramadan sur Facebook et Instagram. Les utilisateurs ont envoyé plus de 20 millions de messages “Joyeux Ramadan” sur Facebook, et les appels vidéo WhatsApp ont connu un pic le premier jour de l’Aïd.

Dans la région MENA et en Turquie, plus de 6,5 millions de personnes ont rejoint les groupes liés au Ramadan créés en 2020, ce qui démontre le rôle que jouent les communautés locales, notamment les groupes, les pages et les ONG sur Facebook dans ces régions pour rassembler les gens et encourager les actes de bienveillance ainsi que la solidarité, les collectes de fonds et les dons.

La campagne #MonthofGood, qui en est à sa troisième année, a été initialement développée par Instagram pour célébrer l’esprit de Ramadan. En 2020, elle a aidé les musulmans qui jeûnent de manière isolée à se réunir virtuellement et à forger de nouvelles traditions.

Cette année, avec les règles de distanciation sociale, elle continuera d’aider les 2 milliards de musulmans du monde à honorer les traditions du mois de Ramadan d’une manière nouvelle – en échangeant des moments de célébration en ligne – sur les quatre plateformes de Facebook.

Explorer, inspirer et exprimer le bien. De manière Globale.

Cette année, le #MonthofGood aidera les gens à découvrir des moyens pour faire preuve de bonté et rendre service à leur communauté grâce à une série d’outils :

Ideas of Good – une liste de 30 actes de bonté et moments de bienfaisance sur lesquels chacun, où qu’il soit, peut agir virtuellement, disponible sur toutes les plateformes.

– une liste de 30 actes de bonté et moments de bienfaisance sur lesquels chacun, où qu’il soit, peut agir virtuellement, disponible sur toutes les plateformes. Facebook permet également à ceux qui cherchent à faire des dons de solidarité pendant le mois de mettre en lumière les organisations à but non lucratif éligibles à la zakat qui organisent des collectes de fonds actives pendant le Ramadan ainsi que des campagnes visant à fournir des paniers de nourriture, des fournitures et une aide médicale aux orphelins, aux veuves et aux réfugiés du monde entier.

pendant le mois de mettre en lumière les organisations à but non lucratif éligibles à la zakat qui organisent des collectes de fonds actives pendant le Ramadan ainsi que des campagnes visant à fournir des paniers de nourriture, des fournitures et une aide médicale aux orphelins, aux veuves et aux réfugiés du monde entier. Les utilisateurs peuvent également accéder au “Guide du Ramadan” créé par Sarah Sabry en collaboration avec ses followers musulmans.

Facebook fera également entendre la voix de ceux qui ont un impact et de ceux qui aspirent à en avoir un.

Il s’agit notamment d’une chaîne de solidarité mondiale par anticipation qui sera initiée au Moyen-Orient par Haifa Beseisso, Nabih Alkayali, Raha Moharrak, Logina Salah et Adel Aladwani en utilisant le hashtag #MonthofGood.

par anticipation qui sera initiée au Moyen-Orient par Haifa Beseisso, Nabih Alkayali, Raha Moharrak, Logina Salah et Adel Aladwani en utilisant le hashtag #MonthofGood. Dans le cadre d’un partenariat éditorial d’un mois, Facebook s’associe au populaire réseau de podcasts en arabe basé en Jordanie, Sowt, pour mettre en lumière des leaders communautaires inspirants de la diaspora MENA qui parleront de la façon dont ils utilisent les applications Facebook pour des actes de bienveillance virtuels pendant le Ramadan.

Facebook va également déployer des Guides de visionnage hebdomadaires dans toute la région. Ces guides de visionnage apporteront de nouvelles émissions, clips et séries sur la plateforme sous le hashtag #MonthofGood, et seront publiés chaque semaine sur Facebook Arabia.

dans toute la région. Ces guides de visionnage apporteront de nouvelles émissions, clips et séries sur la plateforme sous le hashtag #MonthofGood, et seront publiés chaque semaine sur Facebook Arabia. Les gens pourront également se connecter à Live Suhoor Talks , une série mondiale animée par des créateurs musulmans du Royaume-Uni, d’Asie, du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, qui propose chaque semaine des conversations sur des sujets allant de l’alimentation et du jeûne, à la santé mentale et le bien-être.

, une série mondiale animée par des créateurs musulmans du Royaume-Uni, d’Asie, du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, qui propose chaque semaine des conversations sur des sujets allant de l’alimentation et du jeûne, à la santé mentale et le bien-être. En outre, des créateurs du monde entier, y compris de la région MENA, partageront des moments de leurs célébrations du Ramadan sur @Instagram, @Design, @Creators et @Shop.

Enfin, dans toute sa famille d’applications, Facebook a mis en place de nouvelles fonctionnalités permettant aux gens de partager leurs actes de bien et de se connecter avec leurs amis et leur famille.

Une suite d’outils d’expression a été développée pour que la communauté partage ses actes de bienfaisance et se rapproche avec ses amis et sa famille pendant ce mois sacré. Cela comprend de nouveaux stickers sur Instagram par @HalaAlAbbasi et sur Whatsapp illustrés par Murat Kalkavan, ainsi que de nouveaux avatars, effets de caméra et autocollants sur Facebook, Messenger et Messenger Kids.

Donner du pouvoir aux PME de la région MENA

Dans la région MENA, Facebook et Instagram mettront en lumière les petites entreprises locales qui ont inspiré la bienfaisance pendant ce Ramadan. Il s’agit d’entreprises qui se sont surpassées pour aider les personnes autour d’elles et leurs communautés, avec leurs actes de solidarité et de gentillesse. Étant donné que la majeure partie des achats devrait avoir lieu en ligne pendant le Ramadan, Facebook aidera les spécialistes du marketing à se préparer en dévoilant une boîte à outils pour les PME, qui sera un guide rapide permettant aux entreprises de tirer le meilleur parti de Facebook, Instagram et WhatsApp pendant le mois.

Pour accéder à la boîte à outils PME, visitez le lien suivant ici.

Communiqué