Les Australiens à nouveau autorisés à consulter les pages d’actu sur Facebook

Après avoir privé les internautes australiens d’actualité sur sa plateforme depuis jeudi dernier, le réseau social, Facebook, a décidé, mardi, d’autoriser ses utilisateurs au Down Under à consulter les pages des médias locaux et internationaux.

« Après de nouvelles discussions avec le gouvernement australien, nous sommes parvenus à un accord qui nous permettra de soutenir les éditeurs que nous choisissons, y compris les petits éditeurs et les éditeurs locaux. Nous allons réintégrer l’actualité sur Facebook en Australie dans les prochains jours », a indiqué Campbell Brown, Vice-Présidente de Facebook en charge des partenariats mondiaux pour l’information dans un communiqué dont une copie est parvenue à THD.

Le gouvernement australien a, rappelons-le, élaboré un projet de loi visant à obliger les géants de la technologie, Facebook notamment, à payer pour le contenu de type actualité publié sur leurs plateformes.

Ce à quoi Facebook a réagi en bloquant l’accès aux pages des médias locaux et internationaux aux internautes australiens.

« Pour l’avenir, le gouvernement a précisé que nous conserverons la possibilité de décider si des informations apparaissent sur Facebook afin que nous ne soyons pas automatiquement soumis à une négociation forcée. Nous avons toujours eu l’intention de soutenir le journalisme en Australie et dans le monde entier, et nous continuerons à investir dans l’information au niveau mondial et à résister aux efforts des conglomérats de médias pour faire avancer les cadres réglementaires, qui ne tiennent pas compte du véritable échange de valeur entre les éditeurs et les plateformes comme Facebook », a précisé la Vice-Présidente de Facebook en charge des partenariats mondiaux pour l’information

