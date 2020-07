Les dépenses en appareils domestiques intelligents se rétractent en région Mena

Partagez 2 Partages

Les dépenses en appareils domestiques intelligents devraient se rétracter de l’ordre de 6% au second semestre de l’année 2020 dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (Mena), selon les prévisions de la firme, International Data Corporation (IDC).

IDC a indiqué, dans son guide Smart Home Devices Tracker publié en juillet, que les dépenses en ces appareils intelligents (caméra, assistant vocal …) devraient s’établir à 3,5 milliards de dollars à la seconde moitié de l’année en cours. La valeur des dépenses en ces gadgets était de 3,76 milliards de dollars durant la même période en 2019, selon IDC.

Le cabinet de recherche et de consulting incombe ce repli à la pandémie Covid-19 et au changement du comportement des consommateurs. En effet, la pandémie a contraint une grande partie de la population mondiale et, notamment, celle de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord à rester à la maison. Les consommateurs ont, de ce fait, redéfini leurs investissements dans les appareils intelligents dédiés à une utilisation domestique, sans parler de la tendance générale de rationalisation des dépenses des ménages.

La pandémie doublée d’un confinement général dans plusieurs pays fortement touchés par la crise sanitaire a entraîné la mise au chômage technique de plusieurs employés voire des licenciements en masse.

IDC prévoit, toutefois, une concentration sur l’achat d’appareils économes en énergie tels que les thermostats, ampoules et interrupteurs intelligents ou encore les décodeurs et box de streaming – des solutions abordables pour se divertir à la maison.

Les dépenses en télé smart et autres produits à valeur ajoutée connaîtraient, cependant, une forte baisse au second semestre de 2020, selon IDC. Le repli des dépenses sur les télé smart s’explique, entre autres, par l’arrêt de production et une pénurie sur certaines composantes de par la rupture de la chaîne d’approvisionnement due à l’arrêt du trafic aérien et la fermeture des frontières.

Le rythme des livraisons devrait, lui, reprendre un cours relativement normal à partir de 2021, note IDC. Et par conséquent, les dépenses en ces appareils domestiques intelligents devraient à nouveau augmenté de 27,7% dans la région Mena, selon la même source.

Nadya Jennene