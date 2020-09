Les dépenses mondiales en IA passeraient à 110 milliards de dollars en 2024 

Partagez 0 Partages

Les dépenses mondiales en Intelligence artificielle sont, actuellement, estimées à 50 milliards de dollars. Ce montant devrait doublé d’ici à 2024 pour atteindre les 110 milliards de dollars, selon les prévisions d’International Data Corporation (IDC).

Dans son dernier Worldwide Artificial Intelligence Spending Guide, la firme indique que l’adoption de l’Intelligence artificielle va s’accélérer de façon significative dans les autre prochaines années dans le cadre des efforts visant à amorcer davantage la transofrmation digitale et la volonté des entreprises de rester dans la compétition dans le monde de l’économie numérique.

IDC prévoit, d’ailleurs, un taux de croissance annuel composé de l’ordre de 20% d’ici à 2024.

“Les entreprises adopteront l’Intellgence artificielle non par qu’elles le peuvent mais car elles le doivent. L’IA aidera les entreprises à être plus agiles, innovantes et à évoluer”, explique le vice-président du programme Intelligence artificielle chez IDC, Ritu Jyoti.

Offrir une meilleure expérience client et un meilleur environnement de travail pour les collaborateurs sera le moteur de l’adoption de l’Intelligence artificielle, d’après IDC.

NJ