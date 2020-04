Les Etats-Unis ouvrent la voie à une génération de Wi-Fi plus rapide (6GHz)

Partagez 26 Partages

Une nouvelle génération de la technologie Wi-Fi sera bientôt disponible. La Commission fédérale des Communications (Federal Communications Commission – FCC) a approuvé, jeudi, l’ouverture de la bande de 6 GHz (6E) pour une utilisation sans licence.

« La Federal Communications Commission a adopté aujourd’hui des règles pour une utilisation sans licence du spectre 1200 MHz de la bande 6 GHz. Ces nouvelles règles inaugureront la prochaine génération de Wi-Fi, et joueront un rôle majeur dans la croissance de l’Internet des objets », lit-on dans un communiqué de la FCC.

Selon la même source, « le Wi-Fi 6E sera deux fois et demie plus rapide que la norme actuelle et offrira de meilleures performances aux consommateurs américains ».

En plus de la rapidité, l’ouverture de la bande 6 GHz « permettra d’augmenter le nombre de spectre disponibles pour le Wi-Fi et ainsi améliorer la connectivité dans les zones rurales », a expliqué la FCC dans son communiqué.

La nouvelle norme Wi-Fi portera le nom 6E. A ne pas confondre avec la génération 6 lancée en 2019.

NJ