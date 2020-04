Les films du festival Gabès Cinéma FEN en streaming gratuit sur Artify

Partagez 0 Partages

Bonne nouvelle pour les cinéphiles ! Malgré la décision prise par le gouvernement tunisien de reporter tous les événements culturels et sportifs suite à la crise sanitaire due au nouveau coronavirus, Covid-19, le festival Gabès cinéma Fen a décidé de maintenir les projections et sera exceptionnellement et gratuitement diffusé sur Artify, première plateforme de streaming tunisien, pendant la période prévue, du 3 au 11 avril 2020.

Artify mettra tout en œuvre pour permettre aux cinéphiles de profiter gratuitement, même à distance, de la deuxième édition du festival de Gabès Cinema Fan.

Pour la première fois, et en exclusivité en Tunisie, un festival sera pris en charge par une plateforme, et fera donc figure de premier festival digital tunisien.

Le festival Gabès Cinema Fen proposera une programmation riche et variée, avec dix longs-métrages, huit courts-métrages, douze art-vidéos, deux courts-métrages tunisiens, neuf ciné-terre, neuf cinémas du monde et un film pour enfants.

Fatma Cherif, directrice du festival Gabès cinéma Fen a exprimé sa gratitude indiquant que “Gabès Cinema Fen, était ouvert à toutes les technologies et les nouvelles formes de diffusions et d’expression, l’important c’est de ne pas perdre de vue son ancrage, nous sommes un festival des images en mouvement avec la volonté de réfléchir ces images qui émanent du monde arabe.”

Yahia Mgarrech, CEO de Artify, a, lui, affirmé que “la startup était fière de ce qu’elle pouvait offrir comme expertise, et d’aide au pays pour résoudre les problèmes du secteur culturel générés par la crise actuelle”.

