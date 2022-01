Les Gafa du sexe indétrônables face à Netflix et Amazon

Partagez 4 Partages

Les Gafa du sexe ont toujours une place privilégiée dans les cœurs des internautes. En dépit du boom d’audience sur des sites comme Netflix ou encore Amazon ces deux dernières années, les plateformes du porno attirent encore des milliards de visites, selon Similar Web.

Xvideo.com et xnxx.com arrivent, en effet, dans le top 15 devant Netflix et Amazon. Les deux sites – 7e et 10e dans le classement mondial – affichaient 3,2 milliards et 2,58 milliards de visites, respectivement, en novembre 2021. Pornhub se classe lui 14e avec 2,14 milliards de visites.

Amazon et Netflix se placent, respectivement, 11e et 18e avec 2,78 et 2,47 milliards de visites. Nous noterons qu’Amazon a gagné 12,7% de plus en nombre de visites, Netflix a, lui, reculé de 8,5%.

NJ