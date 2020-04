Les gamers tunisiens collectent des dons au profit du fonds 1818

Partagez 3 Partages

Afin de contribuer à la campagne nationale de lutte contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus, Covid-19, North Events – une entreprise spécialisée dans l’évènementiel e-sports – a organisé un tournoi de gaming en ligne au profit du fonds 1818 de lutte contre le Covid-19.

Invité de ce 6e épisode de Gaming Story sponsored by GlobalNet, le fondateur de North Events, Marwen Bouaziz, nous en dit davantage.

« C’est en constatant le grand élan de solidarité qui s’est créé depuis l’arrivée de la pandémie en Tunisie, que nous avons décidé de contribuer aussi à notre façon et en utilisant notre savoir-faire : les e-sports. Nous avons donc organisé un tournoi de League of Legends auquel ont participé 20 des meilleurs gamers tunisiens », a indiqué Marwen Bouaziz.

En marge de ce tournoi « All Stars, Rift Charity », organisé le 30 mars, influenceurs et casters (commentateurs, ndlr) ont appelé le public à faire des dons au profit du fonds 1818, selon le fondateur de North Events.

Et pas que, cet événement avait surtout pour but de sensibiliser davantage les jeunes à la nécessiter de se plier aux consignes du ministère tunisien de la Santé et respecter le confinement décrété en Tunisie depuis le 22 mars afin de limiter les risques de propagation du virus.

Marwen Bouaziz est également revenu sur la plateforme e-commerce, Gameholic. Cette plateforme réservée aux amateurs de jeux vidéo et sports électroniques comporte à la fois une rubrique de vente en ligne de jeux vidéos et une rubrique actualités.

« Nous avons profité de la quarantaine pour améliorer et optimiser notre plateforme et afin de faciliter l’accès des gamers à leurs jeux favoris, la gamme de produits disponible sur le site a été étoffée », a déclaré Marwen Bouaziz soulignant que le paiement sur la plateforme se fait en monnaie locale, le dinar tunisien, via les cartes e-dinar ou les cartes bancaires.

L’interview au complet est disponible sur SoundCloud.

Nadya Jennene