Les gameuses, des talents ignorés

La joueuse professionnelle de League of Legends (LoL), Myriam Mannai (Kazuka) a été l’invitée du 45e épisode de Gaming Story. Elle est revenue sur les différentes opportunités e-Sports en Tunisie et à l’international, en particulier pour les gameuses, mais également les obstacles à franchir.

Évoquant une discrimination dirigée contre les joueuses en Tunisie, Myriam a affirmé : « En tant que joueuse LOL professionnelle et membre LOL Tunisian community depuis déjà six ou sept ans, je trouve que les joueuses sont dénigrées et se font insulter la plupart du temps. Les garçons cherchent souvent à mesurer leurs performances par rapport aux filles ».

Même son de cloche pour les associations qui, selon Kazuka, respectent beaucoup plus les gamers de sexe masculin que féminin en mettant souvent à leur disposition tout le matériel dont ils ont besoin comme des PC gamers, des connexions de bonne qualité, les locaux alors que les filles sont souvent laissées pour compte.

La joueuse tunisienne n’aura pas manqué de rappeler ses expériences dans différents titres de jeux comme sa participation au tournoi « Girl Gamer Festival » spécialement conçu pour les filles. « Lors de ce tournoi Mena qui exigeait des équipes de cinq filles, je me suis retrouvée avec deux tunisiennes, une libanaise et une égyptienne qui vit aux Etats-Unis. Nous avons décroché la deuxième place sans aucune organisation, ni encadrement » a précisé Myriam.

« Notre équipe participera à un prochain tournoi prévu le 2 juillet dont le pricepool est de 5000 dollars. Nous sommes à la recherche d’une organisation qui puisse nous prendre en charge mais malheureusement, les offre qu’on nous fait sont inacceptables et peu intéressantes. » a-t-elle ajouté.

Selon Myriam, les associations devraient s’intéresser davantage au niveau des joueuses tunisiennes qui n’ont rien à envier aux garçons et de ne pas se limiter uniquement à l’aspect extérieur où au contenu qu’elles publient (Glog, chaines youtubes…). « Les filles aussi sont capables de tryharder et d’arriver à des niveaux honorables à l’échelle internationale » a-t-elle soutenu.

Egalement Cosplayeuse, elle n’a pas manqué de parler du volet business du Cosplay. « Pour moi, le Cosplay c’est de l’art et je respecte beaucoup les cosplayers car je sais ce qu’ils font comme sacrifice. J’ai déjà gagné quelques tournois en arrivant à la première ou à la deuxième place mais cela reste un métier assez difficile » a indiqué Myriam Mannai.

Pour écouter l’interview au complet, veuillez cliquer ici.

Yosra Nouar