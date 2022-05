Les groupes PROXYM et INOVA s’associent en Côte d’Ivoire pour propulser les ambitions digitales des banques et assurance 

Partagez 0 Partages

Dans le but de propulser les ambitions digitales et de booster l’efficacité opérationnelle des banques, assurances et micro-méso finance, PROXYM Group et INOVA Group, s’associent sur la région de l’Afrique de l’ouest pour proposer une offre complète de Digital Finance basée sur la plateforme de Digital Engagement Banking Platform Bankerise® by Proxym permettant de satisfaire aux objectifs recherchés des institutions financières.

Pour consolider leur positionnement Stratégique sur la région, PROXYM Group et INOVA Group proposent une large équipe commune d’experts Digitaux et Métiers (Banque – Assurance – Micro&Méso Finance) pour faciliter l’accès au Digital à leur Clients/Partenaires et pour les accompagner dans leurs enjeux Business et IT liés à la Transformation Digitale, au travers d’un Partenariat Technologique et une proposition de valeur adaptée.

L’offre PROXYM et INOVA, portera sur leur expertise Technologique et sur la plateforme Bankerise® pour révolutionner l’expérience client et Digitaliser les différents parcours clients (Entrée en relation client – Instruction Crédits – Gestion des Virement et Paiement – Crédit Bureau – Smart & Adaptive Scoring – Gestion des Réclamations clients …).

En effet, Les institutions financières font face à d’énormes challenges concurrentiels, à des exigences règlementaires évolutives et à l’impératif de combiner leur modèle traditionnel basés sur les agences avec les attentes digitales de leurs clients. Ceci passe inéluctablement par la mise en place d’une agilité centrée sur des parcours digitaux riches, ergonomiques, adaptables, compatibles avec les systèmes (core) existants, ouverts sur les écosystèmes innovants et inclusifs (employée, clients, prestataires).

Proxym et Inova se rallient pour transformer cette promesse d’Empowerment des institutions financières en une réalité complétée par une proximité et accompagnement inégalés et grâce à Bankerise® Digital Engagement Platform, qui permet de répondre à tous ces enjeux importants.

« En effet, grâce à ce partenariat stratégique notre offre répond parfaitement aux attentes et aux ambitions Digitales des Banques et Institutions financières de la place qui souhaitent profiter de l’offre Digitale et garantir la satisfaction de leurs clients tout en étant plus proches d’eux (Customer Centric Approach). Cette approche est d’autant plus accentuée grâce à notre engagement Single Point of Engagement « unique point d’engagement » ralliant expertise IT & Digitale et notre forte culture de l’engagement client, permettant ainsi de proposer une parfaite combine, éditeur de solutions éprouvées et centre d’Excellence Digitale, pour un Time to Market Optimal. » Aymen EL MAJID – Strategy & Business Development Director Africa – Proxym Group

INOVA Group, créé en 1999 par Patrick M’BENGUE, leader régional de l’intégration et du développement des solutions à fortes valeurs ajoutée et de la Transformation Digitale et acteur majeur pour la promotion et le développement des TIC sur la région. Présents sur les différents secteurs et marchés de la place, Finance, Industrie, Gov, Logistique et Transport grâce à son expertise et offre modulaire.

Avec +700 Projets Digitaux livrés à son actif depuis 2006 et +30 Banques et institutions financières qui ont fait confiance à son Digital Engagement Banking Platform Bankerise® à travers le monde, PROXYM Group, est une Multinationale, ESN spécialisée dans la transformation Digitale et orientée résolument vers le métier de la Finance (Banque – Assurance – Micro & Méso Finance)

Grâce à ses +250 collaborateurs basés entre Paris, Sousse, Dubai, Caire, Abidjan, Proxym Group propose d’accompagner ses partenaires clients dans leurs enjeux Business et IT les plus complexes et challengeants.

Communiqué