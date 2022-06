Les HUAWEI MateBook D 14 et D 15 disponibles en Tunisie

Partagez 1 Partages

Huawei Consumer Business Group (BG) facilite l’accès aux ordinateurs portables – le HUAWEI MateBook D 14 et le HUAWEI MateBook D 15. Les deux produits sont déjà disponibles en Tunisie avec une offre exceptionnelle : souris Bluetooth + adaptateur multiport.

Le HUAWEI MateBook D 14 est disponible en couleur Space Grey tandis que le HUAWEI MateBook D 15 est disponible dans une élégante couleur Mystic Silver. Les deux ordinateurs portables sont disponibles en Tunisie sur la plateforme en ligne de Huawei ainsi que chez les revendeurs agréés.

Ces produits de la puissante série HUAWEI MateBook se distinguent par leurs écrans FullView HUAWEI Eye Comfort et sont alimentés par le processeur Intel® Core™ de 11e génération pour offrir des performances nettement améliorées avec la prise en charge de la collaboration entre appareils. En plus d’un processeur plus puissant, le HUAWEI MateBook D 14 et le HUAWEI MateBook D 15 peuvent également être configurés avec la carte graphique Intel® Iris® Xe pour des performances de traitement graphique plus rapides.

En outre, des technologies innovantes telles que le Super Device, le bouton d’alimentation à empreinte digitale, le Wi-Fi 6 ultrarapide, le chargeur compact prenant en charge SuperCharge™, les ports polyvalents et le corps métallique élégant se combinent pour améliorer fondamentalement l’expérience de l’utilisateur, faisant passer l’ordinateur portable du statut d’outil de productivité à celui de compagnon intelligent que les jeunes utilisateurs.

Communiqué